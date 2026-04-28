Dok bijesna Mirjana Vukas krivi mladog slugu za propast svoje kćeri, ne sluti da je prava istina daleko šokantnija i da se odigrava iza njezinih leđa, u tihom dogovoru Ante i Rajke

icon-close

U jeku kaosa u 'Divljim pčelama' koji je uslijedio nakon što je spriječen Terezin i Milanov bijeg, napetost u kući doseže vrhunac. Mirjana, slomljena i gnjevna, suočava se sa svima koje smatra odgovornima, nesvjesna da ključni igrači u drami njezina života vode vlastitu, tihu bitku. Nakon jednog od Mirjaninih emotivnih ispada, ostavši nasamo s Antom, Rajka izgovara rečenicu koja otkriva razmjere obmane: "Dobro je da joj nisi ništa rekao."

Zna li Mirjana Vukas da je Milan Rajkin sin?

Ta naizgled jednostavna izjava, upućena Anti, potvrđuje da on zna tajnu koju Rajka očajnički skriva od Mirjane - tajnu koja bi, da se otkrije, mogla uništiti krhke temelje njihove obitelji. "To bi samo pogoršalo stvari", dodaje Rajka, cementirajući pakt šutnje koji Mirjanu ostavlja u potpunom neznanju o stvarnoj prirodi odnosa Tereze i Milana.

icon-expand Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zidovi šutnje i opasna prešutna suglasnost

Cijelo to vrijeme, Mirjana Vukas ostaje jedina koja ne zna punu istinu. Njezin bijes usmjeren je na Milana kao "običnog slugu" i "šaku jada" koji je zaveo njezino dijete i nagovorio je na krađu. Ona ga vidi isključivo kao prijetnju časti i budućnosti svoje obitelji, ne znajući da je mladić kojeg toliko prezire zapravo Rajkin sin. Ta činjenica čini njezinu poziciju još tragičnijom. Dok se Ante i Rajka bore s posljedicama davne pogreške, Mirjana nesvjesno sudjeluje u drami čije prave dimenzije ne može ni zamisliti.

icon-expand Rajka Bauer, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL