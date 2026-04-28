Divlje pčele

Zna li Mirjana Vukas da je Milan Rajkin sin?

Dok bijesna Mirjana Vukas krivi mladog slugu za propast svoje kćeri, ne sluti da je prava istina daleko šokantnija i da se odigrava iza njezinih leđa, u tihom dogovoru Ante i Rajke

28.04.2026 07:00

U jeku kaosa u 'Divljim pčelama' koji je uslijedio nakon što je spriječen Terezin i Milanov bijeg, napetost u kući doseže vrhunac. Mirjana, slomljena i gnjevna, suočava se sa svima koje smatra odgovornima, nesvjesna da ključni igrači u drami njezina života vode vlastitu, tihu bitku. Nakon jednog od Mirjaninih emotivnih ispada, ostavši nasamo s Antom, Rajka izgovara rečenicu koja otkriva razmjere obmane: "Dobro je da joj nisi ništa rekao."

Ta naizgled jednostavna izjava, upućena Anti, potvrđuje da on zna tajnu koju Rajka očajnički skriva od Mirjane - tajnu koja bi, da se otkrije, mogla uništiti krhke temelje njihove obitelji. "To bi samo pogoršalo stvari", dodaje Rajka, cementirajući pakt šutnje koji Mirjanu ostavlja u potpunom neznanju o stvarnoj prirodi odnosa Tereze i Milana.

Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zidovi šutnje i opasna prešutna suglasnost

Cijelo to vrijeme, Mirjana Vukas ostaje jedina koja ne zna punu istinu. Njezin bijes usmjeren je na Milana kao "običnog slugu" i "šaku jada" koji je zaveo njezino dijete i nagovorio je na krađu. Ona ga vidi isključivo kao prijetnju časti i budućnosti svoje obitelji, ne znajući da je mladić kojeg toliko prezire zapravo Rajkin sin. Ta činjenica čini njezinu poziciju još tragičnijom. Dok se Ante i Rajka bore s posljedicama davne pogreške, Mirjana nesvjesno sudjeluje u drami čije prave dimenzije ne može ni zamisliti. 

Rajka Bauer, Divlje pčele FOTO: RTL
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

