'Znam da ti je teško': Zora zagrlila Jakova i pokazala mu da nije sam

Jakov je ostao bez Teodore, žene čija je smrt zauvijek promijenila njegov život. Uz to, mora se nositi i s činjenicom da je Katarina, osoba koja mu je bila bliska, završila na doživotnoj kazni iza rešetaka, dok se obiteljski odnosi i veze koje su nekada držale ljude zajedno polako raspadaju.

Ni Zora ne poznaje život bez gubitaka. Iza nje su godine boli, gubitak roditelja, obiteljskih odnosa i vlastitih snova. Upravo zato prepoznaje Jakovljevu patnju i ne pokušava umanjiti ono kroz što prolazi, već mu daje do znanja da ga netko vidi i razumije.

"Znam da sam ti to već rekla, no znam da ti je jako teško", poručila mu je Zora, iskreno priznajući koliko je svjesna njegove boli.