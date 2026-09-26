'Znam da ti je teško': Zora zagrlila Jakova i pokazala mu da nije sam

Jakov je ostao bez Teodore, žene čija je smrt zauvijek promijenila njegov život. Uz to, mora se nositi i s činjenicom da je Katarina, osoba koja mu je bila bliska, završila na doživotnoj kazni iza rešetaka, dok se obiteljski odnosi i veze koje su nekada držale ljude zajedno polako raspadaju.
Ni Zora ne poznaje život bez gubitaka. Iza nje su godine boli, gubitak roditelja, obiteljskih odnosa i vlastitih snova. Upravo zato prepoznaje Jakovljevu patnju i ne pokušava umanjiti ono kroz što prolazi, već mu daje do znanja da ga netko vidi i razumije.
"Znam da sam ti to već rekla, no znam da ti je jako teško", poručila mu je Zora, iskreno priznajući koliko je svjesna njegove boli.
Jakov joj nije morao mnogo toga objašnjavati. Njegova šutnja govorila je više od riječi. Bio je to trenutak u kojem se vidjelo koliko ga je sve što se dogodilo slomilo i koliko mu je teško prihvatiti novu stvarnost.
"Previše mi je, kao da sanjam, kao da će se svakog časa probuditi", priznao je Jakov, opisujući osjećaj nevjerice koji ga prati nakon tragedije.
Zora mu nije nudila laka rješenja niti prazne riječi utjehe. Umjesto toga, podsjetila ga je da još uvijek postoje ljudi koji su uz njega i da ne mora kroz sve prolaziti sam.
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