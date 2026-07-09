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Divlje pčele

Znate li kojeg kolegu iz 'Divljih pčela' Marin Klišmanić imitira? Pogodio je glas, pogled i držanje do najsitnijeg detalja

Glumac koji u seriji utjelovljuje Marka pokazao je svoj skriveni talent tijekom gostovanja u podcastu 'Spill The Tea', a njegova imitacija nasmijala je cijelu ekipu

RTL.hr
09.07.2026 22:00

Osim što je publiku osvojio kao Marko u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', glumac Marin Klišmanić pokazao je da ima još jedan talent - odličnu imitaciju svog kolege s seta.

Tijekom gostovanja u podcastu 'Spill The Tea', Marin je na trenutak "postao" Amar Bukvić, odnosno Tomo Domazet iz serije. Izgovorio je njegovu prepoznatljivu rečenicu: "Neka Katarina Runje kaže zašto je to napravila...", a nije pogodio samo riječi.

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Glas, pogled i držanje kao preslikani

Marin je vjerno dočarao Amarov karakterističan ton glasa, ozbiljan izraz lica, pogled ispod obrva i način na koji Toma Domazet izgovara svoje replike. Imitacija je bila toliko uvjerljiva da je odmah izazvala smijeh u studiju.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji koji su pratili prvu sezonu 'Divljih pčela' dobro znaju koliko je Toma Domazet bio upečatljiv lik, a upravo je njegov specifičan način govora postao jedan od zaštitnih znakova serije.

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