Znate li kojeg kolegu iz 'Divljih pčela' Marin Klišmanić imitira? Pogodio je glas, pogled i držanje do najsitnijeg detalja

Osim što je publiku osvojio kao Marko u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', glumac Marin Klišmanić pokazao je da ima još jedan talent - odličnu imitaciju svog kolege s seta.
Tijekom gostovanja u podcastu 'Spill The Tea', Marin je na trenutak "postao" Amar Bukvić, odnosno Tomo Domazet iz serije. Izgovorio je njegovu prepoznatljivu rečenicu: "Neka Katarina Runje kaže zašto je to napravila...", a nije pogodio samo riječi.
Glas, pogled i držanje kao preslikani
Marin je vjerno dočarao Amarov karakterističan ton glasa, ozbiljan izraz lica, pogled ispod obrva i način na koji Toma Domazet izgovara svoje replike. Imitacija je bila toliko uvjerljiva da je odmah izazvala smijeh u studiju.
Gledatelji koji su pratili prvu sezonu 'Divljih pčela' dobro znaju koliko je Toma Domazet bio upečatljiv lik, a upravo je njegov specifičan način govora postao jedan od zaštitnih znakova serije.