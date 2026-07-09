Znate li kojeg kolegu iz 'Divljih pčela' Marin Klišmanić imitira? Pogodio je glas, pogled i držanje do najsitnijeg detalja

Osim što je publiku osvojio kao Marko u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', glumac Marin Klišmanić pokazao je da ima još jedan talent - odličnu imitaciju svog kolege s seta.

Tijekom gostovanja u podcastu 'Spill The Tea', Marin je na trenutak "postao" Amar Bukvić, odnosno Tomo Domazet iz serije. Izgovorio je njegovu prepoznatljivu rečenicu: "Neka Katarina Runje kaže zašto je to napravila...", a nije pogodio samo riječi.