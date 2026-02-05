Znate li tko je slatkica na fotografiji iz RTL-ove serije? Odrasla je u domu za nezbrinutu djecu, a kaže da je rogata kada je se krene bosti

icon-close

Zvijezda nove RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele', Ana Marija Veselčić, preko noći je osvojila simpatije gledatelja ulogom Katarine Runje, najstarije od tri sestre koje se u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća bore za opstanak. Iako je riječ o njezinoj prvoj velikoj televizijskoj ulozi, ova talentirana glumica iza sebe ima impresivnu kazališnu i filmsku karijeru, ali i životnu priču koja svjedoči o nevjerojatnoj snazi i otpornosti.

Slavonska duša i dalmatinski dišpet

Rođena Vinkovčanka, Ana Marija (31) je svoju slavonsku ravnicu zamijenila morem još za vrijeme studija. Glumu je magistrirala na Umjetničkoj akademiji u Splitu, koji je postao njezin drugi dom i gdje je danas stalna članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta. Upravo je ta veza s Dalmacijom bila ključna za pripremu uloge Katarine, djevojke iz fiktivnog sela Vrilo. "Živim u Splitu jako dugo, tako da mi dalmatinski mentalitet nije bio nepoznanica", otkrila je glumica, dodavši kako su joj u stvaranju lika pomogle i priče njezine bake te savjeti mještana iz okolice Sinja, gdje se serija snimala. Ipak, svoje korijene ne zaboravlja. "Mislim da sam kombinacija slavonske duše i dalmatinskog dišpeta", sažela je svoj identitet u jednom intervjuu.

Životna priča kao inspiracija

Ono što Anu Mariju izdvaja nije samo glumački talent, već i iznimna životna snaga. Odrasla je u domu za nezbrinutu djecu, iskustvo koje ne smatra traumom, već prednošću. "Nije mi žao što sam odrasla tamo, štoviše vjerojatno je to bila i sretna opcija. U domu se lako nauče jako važne lekcije, poput one što je to kolektiv", izjavila je, odbacujući ideju o "ukradenom djetinjstvu". Svoje je iskustvo pretočila u nagrađivanu autorsku predstavu "Domaši", za koju je dobila i prestižnu Nagradu hrvatskog glumišta. Ta hrabrost i sposobnost da životne izazove pretvori u umjetnost odražavaju se i u liku Katarine, koja se beskompromisno bori za svoju obitelj.

Katarina – više od lika

Lik Katarine Runje, odlučne i zaštitnički nastrojene najstarije sestre, kao da je pisan za nju. "Zavoljela sam je. Ona je čvrsta i stamena mlada žena koja svu svoju snagu koristi da zaštiti obitelj", kaže Ana Marija. Priznaje i sličnosti: "Trudim se štititi ljude koji su moji... I Katarina je na glasu kao jedna 'rogata' djevojka." Radnja serije, koja je hrvatska inačica grčkog hita, prati sestre Runje koje nakon smrti oca nasljeđuju zemlju i dugove, ali i neprijateljstvo najmoćnijeg čovjeka u selu. U takvom okruženju, Katarinina snaga postaje ključna za preživljavanje. Kemija na setu, posebice s kolegicama Lidijom Penić Grgaš i Lidijom Kordić koje glume njezine sestre, pridonosi uvjerljivosti priče. "Ovo je početak jednog divnog prijateljstva", zaključuje glumica.