Nakon što je odlučila krenuti drugim putem, Zora se povukla i napustila Zagreb, ostavljajući Marina bez prilike za novi razgovor licem u lice. Umjesto dugog objašnjenja, ostavila mu je tek nekoliko rukom pisanih riječi na malom papiriću uz telefonski broj 13-535.
"Marino, javi se miliciji. Zbogom, Zora", stoji u poruci kojom je jasno dala do znanja da je njihovu zajedničkom životu došao kraj te da se treba suočiti sa zakonom.
Marino slomljen u suzama
Kada je Marino ugledao oproštajnu poruku i shvatio da je Zora otišla, emocije su ga potpuno preplavile. Vidno potresen i shrvan, nije uspio zadržati suze dok je sjedio pred ogledalom, suočen sa stvarnošću da je ostao sam.
Za bjegunca koji je do posljednjeg trenutka pokušavao zadržati Zoru uz sebe i planirao zajednički bijeg, njezin odlazak i poruka da se preda predstavljaju težak udarac od kojeg se neće lako oporaviti.
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