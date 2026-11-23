Nakon što je odlučila krenuti drugim putem, Zora se povukla i napustila Zagreb, ostavljajući Marina bez prilike za novi razgovor licem u lice. Umjesto dugog objašnjenja, ostavila mu je tek nekoliko rukom pisanih riječi na malom papiriću uz telefonski broj 13-535.

"Marino, javi se miliciji. Zbogom, Zora", stoji u poruci kojom je jasno dala do znanja da je njihovu zajedničkom životu došao kraj te da se treba suočiti sa zakonom.