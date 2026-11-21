Tijekom njihovog napetog i teškog susreta u jednom zagrebačkom lokalu, Zora izlazi na pozornicu i zapjeva poznatu pjesmu "Jutros mi je ruža procvjetala". Dok Katarina sluša tu emotivnu izvedbu, note je u mislima trenutačno vraćaju u neko drugo, bezbrižnije vrijeme kada su sve tri sestre tu pjesmu pjevale zajedno.
Upravo taj kontrast između današnjih teških okolnosti i nekadašnje sestrinske bliskosti daje cijelom trenutku posebnu težinu i toplinu.
Odluka o povratku u Vrilo
Ponesena dirljivim trenutkom i zajedničkim uspomenama koje nisu izblijedjele, mlađa sestra naposljetku prelama. Popušta pod Katinim nagovaranjem i donosi hrabru odluku o povratku u Vrilo, ostavljajući gledatelje u iščekivanju što će donijeti njezin povratak kući.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.