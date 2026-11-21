Kate konačno uspijeva pronaći svoju sestru Zoru, koja je daleko od doma započela novi život uz Marina

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Tijekom njihovog napetog i teškog susreta u jednom zagrebačkom lokalu, Zora izlazi na pozornicu i zapjeva poznatu pjesmu "Jutros mi je ruža procvjetala". Dok Katarina sluša tu emotivnu izvedbu, note je u mislima trenutačno vraćaju u neko drugo, bezbrižnije vrijeme kada su sve tri sestre tu pjesmu pjevale zajedno.

icon-expand icon-close icon-close Cvita, Kate, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo taj kontrast između današnjih teških okolnosti i nekadašnje sestrinske bliskosti daje cijelom trenutku posebnu težinu i toplinu.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Odluka o povratku u Vrilo

Ponesena dirljivim trenutkom i zajedničkim uspomenama koje nisu izblijedjele, mlađa sestra naposljetku prelama. Popušta pod Katinim nagovaranjem i donosi hrabru odluku o povratku u Vrilo, ostavljajući gledatelje u iščekivanju što će donijeti njezin povratak kući.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL