Divlje pčele

Zora donijela sudbonosnu odluku: 'Želim se udati za Đordana'

Nakon što je prvotno odbila Đordanovu prosidbu, Zora se predomislila, što je iznenadilo njezinu sestru Katarinu. U emotivnom razgovoru, Zora je objasnila razloge koji stoje iza njezine promjene srca

25.04.2026 10:00

U dramatičnom preokretu koji bi mogao zauvijek promijeniti živote sestara Runje, Zora je svojoj sestri Katarini otkrila svoju konačnu odluku - prihvatit će bračnu ponudu Đordana, unatoč činjenici da nosi dijete drugog muškarca. Ova odluka, donesena u sjeni prijetnje deložacije i slomljenih obećanja, označava novo, neizvjesno poglavlje za obje sestre u svijetu 'Divljih pčela'.

Neočekivana ponuda kao spas u teškim vremenima

Za Zoru, koja se bori s osjećajem krivnje i teretom teške prošlosti, Đordanova ponuda nije samo brak, već prilika za iskupljenje i novi početak. "Nekako se uz njega osjećam kao da mi život ima smisla, da se ne moram iskupiti cijeli život za jednu lošu stvar koju sam učinila", rekla je, dodajući kako se osjeća "kao da me konačno Bog pogleda". Taj osjećaj nade i mogućnost stvaranja prave obitelji bili su presudni u njezinoj odluci.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Slomljeno obećanje i strah od budućnosti

Iako je odluka o udaji za Zoru put prema sreći, ona sa sobom nosi i teške posljedice. Najveći teret predstavlja njezino ranije obećanje Cviti, kojoj je obećala dati svoje dijete. Katarina je odmah upozorila Zoru na oluju koja slijedi. "Meni je samo stalo do Cvite. Kad joj kažem, ona će biti jako ljuta, razočarana. Svašta će ti izgovoriti. Ti moraš biti spremna na to", naglasila je Katarina, svjesna dubine boli koju će ova vijest izazvati.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

