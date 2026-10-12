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Divlje pčele

Zora Filipu pokazala kako zapravo živi i pokušala ga otjerati, no on ne odustaje: 'Želim znati sve o tebi'

Ranojutarnji susret bogatog udvarača i skromne djevojke donio je neočekivane iskre. Filip je došao pred Zorina vrata zbog poslanog buketa, no ona mu je jasno dala do znanja da njezin dom nije luksuzni hotel

RTL
12.10.2026 10:00

Buket završio u smeću

Filip je odlučio iznenaditi Zoru posjetom kako bi provjerio je li primila njegovo cvijeće i pokušao je bolje upoznati. Zora, vidno iznervirana njegovom upornošću, otkrila mu je da je buket završio točno tamo gdje mu je po njezinom mišljenju i mjesto, u smeću. Djevojka mu isprva nije htjela ni otvoriti vrata, pokušavajući ga što prije otjerati sa svog praga.

Život u bijedi

Kako bi ga uvjerila da oni nipošto nisu jedno za drugo, Zora mu je bez okolišanja pokazala uvjete u kojima živi. Otvoreno mu je rekla da živi u "rupi" i pravoj bijedi, naglašavajući da to nije hotel u kakvom bi netko njegovog statusa očekivao boraviti. Oštro mu je poručila neka se slobodno vrati u svoje visoko društvo i ostavi je na miru.

Zora (Lola) Runje, Divlje pčele
Zora (Lola) Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč njezinom prilično grubom nastupu, Filip se nije dao nimalo smesti. Hladnokrvno je priznao da ga uopće ne zanimaju druge djevojke iz njegovog kruga te da jednostavno želi znati sve o njoj i njezinom životu.

Filipova iskrena želja da upozna pravu Zoru pokazala se jačom od njezinih čvrstih obrambenih zidova. Ostaje za vidjeti hoće li razlika u njihovim svjetovima presuditi ovom neobičnom odnosu. Ili će to biti njezin dečko Marino?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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