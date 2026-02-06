Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora i Cvita iz 'Divljih pčela' kroz šalu se osvrnule na ljubavni trokut u seriji

Iako u 'Divljim pčelama' buktaju napetosti i borba oko istog muškarca, iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera. Zora i Cvita su kroz šalu i spontani video pokazale koliko je ekipa povezana

RTL.hr
06.02.2026 09:47

Na setu 'Divljih pčela' ovih je dana zavladala prava obiteljska atmosfera, a jedan spontani trenutak iza kamere raznježio je i ekipu i fanove serije. Glumice Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš, koje gledatelji prate kao Zoru i Cvitu, snimljene su zagrljene s kolegom Ivanom Barišićem kojeg gledamo kao Nikolu Vukasa.

Zagrljaj koji govori više od riječi

Dok u 'Divljim pčelama' buktaju sukobi i ljubavni trokut oko Nikole, iza kulisa vlada potpuno drugačija atmosfera, opuštena, vesela i puna interne zezancije. Upravo takav trenutak zabilježen je u videu sa seta u kojem se glumice kroz smijeh referiraju na zaplet koji gledatelji s napetošću prate.

"Sve što volimo, uvijek i dijelimo - sestre Runje", našalile su se glumice koje utelovljuju Zoru i Cvitu, aludirajući na činjenicu da su u seriji obje zaljubljene u Nikolu. 

Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić
Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić FOTO: Instagram

Katarina iza objektiva

Posebnu čar ovim fotografijama dala je Ana Marija Veselčić, koja u seriji utjelovljuje Katarinu, a ovaj put se našla s druge strane kamere. 

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš

nikola divlje pčele zora divlje pčele cvita divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Iako je glavni antagonist, publika obožava Alana Blaževića! Antu iz 'Divljih pčela' uspoređuju i s kultnim filmskim likom

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom

Nakon šokantnog prizora Cvita je napokon suočila Zoru: 'Ti ne želiš gledati mene i Nikolu zajedno'

Tomini jezivi ožiljci na leđima više nisu tajna, a evo koje se sve teorije spominju

Koje sve strašne tajne obitelji Vukas bi uskoro mogle izaći na vidjelo?

Znate li tko je slatkica na fotografiji iz RTL-ove serije? Odrasla je u domu za nezbrinutu djecu, a kaže da je rogata kada je se krene bosti