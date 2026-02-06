Zora i Cvita iz 'Divljih pčela' kroz šalu se osvrnule na ljubavni trokut u seriji

Na setu 'Divljih pčela' ovih je dana zavladala prava obiteljska atmosfera, a jedan spontani trenutak iza kamere raznježio je i ekipu i fanove serije. Glumice Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš , koje gledatelji prate kao Zoru i Cvitu, snimljene su zagrljene s kolegom Ivanom Barišićem kojeg gledamo kao Nikolu Vukasa.

Dok u 'Divljim pčelama' buktaju sukobi i ljubavni trokut oko Nikole, iza kulisa vlada potpuno drugačija atmosfera, opuštena, vesela i puna interne zezancije. Upravo takav trenutak zabilježen je u videu sa seta u kojem se glumice kroz smijeh referiraju na zaplet koji gledatelji s napetošću prate.

"Sve što volimo, uvijek i dijelimo - sestre Runje", našalile su se glumice koje utelovljuju Zoru i Cvitu, aludirajući na činjenicu da su u seriji obje zaljubljene u Nikolu.