Divlje pčele

Zora i Đordano zajedno odlaze iz Vrila? Poruke podrške sve su glasnije

Nakon velikog priznanja i neočekivanih reakcija, publika sve glasnije nagađa o njihovoj budućnosti - od zajedničkog života do odlaska iz mjesta

RTL.hr
23.04.2026 17:00

Nakon emotivnih scena koje su obilježile posljednje epizode Divljih pčela', gledatelji već imaju svoju teoriju - Zora i Đordano ipak će završiti zajedno. I ne samo to, mnogi vjeruju da ih čeka potpuno novi početak daleko od Vrila.

Društvene mreže brzo su se usijale komentarima, a publika sve češće u njihovom odnosu vidi nešto više od trenutne krize. Iako je Zorina trudnoća sve zakomplicirala, dio gledatelja uvjeren je da upravo ta situacija može dodatno povezati njih dvoje.

"Baš bi voljela da budu zajedno"

"Baš bi voljela da njih dvoje budu zajedno", napisala je jedna gledateljica, dok drugi dodaju kako Zora uz Đordana ima priliku za stabilnost i novi početak.

Takvi komentari jasno pokazuju da publika ne vidi njihov odnos kao gotovu priču, već kao nešto što tek treba doživjeti svoj pravi razvoj.

Zora i Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Dijete kao nova poveznica?

Velik dio gledatelja smatra da bi upravo dijete moglo biti ključni faktor koji će Zoru i Đordana ponovno spojiti.

"I meni se čini da Zora njega voli i da će zadržati s njim dijete", stoji u jednom od komentara koji je prikupio brojne reakcije.

Iako u seriji ništa nije jednostavno, ova teorija sve je prisutnija među publikom.

Zora i Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova adresa daleko od Vrila?

Neki su otišli i korak dalje pa već zamišljaju njihov zajednički život izvan mjesta koje im donosi toliko problema.

"Zora će se udati za njega i onda će se preseliti...", nagađa jedan gledatelj, razvijajući cijeli scenarij njihove budućnosti.

Ideja o odlasku iz Vrila, bilo u Split ili negdje dalje, sve se češće spominje kao jedini način da započnu ispočetka, bez pritiska okoline i prošlih odnosa.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Ima li Đordano šansu?

Iako je njihov odnos prošao kroz ozbiljne potrese, mnogi smatraju da Đordano pokazuje razumijevanje koje Zori u ovom trenutku treba.

"Djeluje fin, sad vidjet ćemo što su nam pripremili dalje", zaključuju gledatelji, ostavljajući prostora za razvoj priče.

Hoće li Zora i Đordano zaista pronaći put jedno do drugog i napustiti Vrilo ili je riječ samo o željama publike, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - njihova priča trenutno je jedna od onih koje najviše drže gledatelje pred ekranima.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Hoće li Čavka zbog ljubavi zaista presuditi Anti Vukasu?

Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Jeste li očekivali ovakvu reakciju? Zora priznala Đordanu da je trudna

Gotovo je! Katarina vratila prsten Tomi, kraj ljubavi sve je bliže

Rajka Bauer spakirala kofere za Ženevu, a sa sobom vodi i Milana

Zašto Ante Vukas ne odustaje od tvornice? Iza svega krije se želja za nečim većim

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost