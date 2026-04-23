Zora i Đordano zajedno odlaze iz Vrila? Poruke podrške sve su glasnije

Nakon velikog priznanja i neočekivanih reakcija, publika sve glasnije nagađa o njihovoj budućnosti - od zajedničkog života do odlaska iz mjesta

icon-close

Nakon emotivnih scena koje su obilježile posljednje epizode Divljih pčela', gledatelji već imaju svoju teoriju - Zora i Đordano ipak će završiti zajedno. I ne samo to, mnogi vjeruju da ih čeka potpuno novi početak daleko od Vrila. Društvene mreže brzo su se usijale komentarima, a publika sve češće u njihovom odnosu vidi nešto više od trenutne krize. Iako je Zorina trudnoća sve zakomplicirala, dio gledatelja uvjeren je da upravo ta situacija može dodatno povezati njih dvoje.

"Baš bi voljela da budu zajedno"

"Baš bi voljela da njih dvoje budu zajedno", napisala je jedna gledateljica, dok drugi dodaju kako Zora uz Đordana ima priliku za stabilnost i novi početak. Takvi komentari jasno pokazuju da publika ne vidi njihov odnos kao gotovu priču, već kao nešto što tek treba doživjeti svoj pravi razvoj.

icon-expand Zora i Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Dijete kao nova poveznica?

Velik dio gledatelja smatra da bi upravo dijete moglo biti ključni faktor koji će Zoru i Đordana ponovno spojiti. "I meni se čini da Zora njega voli i da će zadržati s njim dijete", stoji u jednom od komentara koji je prikupio brojne reakcije. Iako u seriji ništa nije jednostavno, ova teorija sve je prisutnija među publikom.

Nova adresa daleko od Vrila?

Neki su otišli i korak dalje pa već zamišljaju njihov zajednički život izvan mjesta koje im donosi toliko problema. "Zora će se udati za njega i onda će se preseliti...", nagađa jedan gledatelj, razvijajući cijeli scenarij njihove budućnosti. Ideja o odlasku iz Vrila, bilo u Split ili negdje dalje, sve se češće spominje kao jedini način da započnu ispočetka, bez pritiska okoline i prošlih odnosa.

Ima li Đordano šansu?