Napetost doseže vrhunac kada Zora i Nikola napokon ostaju sami oči u oči. Bez okolišanja i skrivanja, ovaj razgovor donosi teška priznanja, oštra upozorenja i dogovor koji bi mogao odrediti njihov daljnji suživot.

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Zora i Nikola napokon sjedaju kako bi otvoreno progovorili o svemu što se dogodilo i što ih muči. "Slušaj, Zore, znam da ti nikad nisam rekao da moraš odseliti iz Vrela i da ne moraš viđati Petra", započinje Nikola razgovor, dok mu Zora daje do znanja da shvaća kako joj povratak nije dobrodošao svima. Nikola ne uljepšava situaciju i izravno joj govori da njezin povratak smeta Cviti. "Svima nam je laknulo kad si otišla", priznaje joj bez zadrške. Pritisnuta osjećajem krivnje, Zora ga pita znači li to da bi svima bilo lakše da ponovno spakira stvari i zauvijek ode.

Zabrana istine zbog malog Petra

U središtu njihova suočavanja je maleni Petar, za kojeg Nikola strahuje kako bi prošao ako se sazna istina. "Šta god ti osjećala, ne smiješ mu nikad reći istinu. Znam da će on najviše nastradati ako istina izađe na vidjelo", poručuje joj Nikola odlučno. Zora teško prihvaća takav rasplet, ali pristaje na kompromis samo da ostane dio dječakova života. "Znam. Ali bit ću mu u životu bar kao tetka", govori pomireno, dok Nikola od nje zahtijeva čvrsto obećanje da mu nikada neće otkriti pravu istinu.

icon-expand icon-close icon-close Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Uvjet za ostanak i zahtjev za iskrenošću

Nikola joj pritom postavlja hladan uvjet ako pritisak postane prevelik. "Ako slučajno, Zore, budeš osjećala da ne možeš izdržati da mu moraš to reći, znaš, jednostavno opet odseliti", jasno joj daje do znanja što slijedi. Ipak, Zora na kraju razgovora traži nešto ključno za njihov odnos – poštenje bez skrivanja. "Imaš moju riječ. A ti meni obećaj da ćemo uvijek ovako iskreno razgovarati", govori ona, ističući da više ne može podnijeti laži, nakon čega oboje pristaju na potpunu otvorenost jedno prema drugom.

icon-expand Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL