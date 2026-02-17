Zora ima jake mučnine, Nikola se boji!

icon-close

Jakov se svađa s ocem zbog Kate Runje, Ivica, naime, želi potpisati papire i od Ante uzeti zemlju koju mu nudi, a učitelj to smatra potezom osvete prema Kati u seriji 'Divlje pčele'. "Bolje se ti brini za svoju obitelj", čvrst je Ivica. Baba Ljuba priča sa Sikiricom i Mandom o Šušnjari, šalje ga kod njega. Krsto pokušava ispraviti situaciju s Lucom.

Kod sestara Runje, Zora i Cvita presretne su jer je njihova sestra opet kod kuće. S Nikolom, Stipanom i Domazetom slave izlazak iz pritvora. Čavka i Marko su kod Karmele i Vukas je sve utučeniji, sve je sigurniji u Josinu nevinost. Teodora osjeti nagle bolove te se Jakov i ona uspaniče zbog trudnoće. Toma čuje punu istinu, no njegove emocije ništa ne može pokolebati. Zora osjeća snažne mučnine.

