Zora iz novina saznaje detalje bijega: Kate je ranjena i u bolnici

Šokantno saznanje za Zoru
Zora je bila izvan sebe kada je u tisku naišla na ime svoje sestre. Pravi razmjeri drame postali su jasni kada je pročitala cijelu istinu o onome što se događalo s Katarinom. "Katarina Runje, jedna od zatvorenica, uhvaćena je i u bolnici se liječi od prostrijelne rane", izgovorila je Zora čitajući vijesti, još uvijek u potpunoj nevjerici.
Suočena s bolnom spoznajom, Zora nije mogla sakriti svoje emocije. "Pa zašto mi nije rekao da je upucana?", pitala se očajno, strahujući za sestrin život. Podsjetimo - vijest o bijegu iz zatvora rekao joj je Marko Vukas i to u Bellavisti.
Marinovo obećanje
Na njezine riječi pune straha, Marino je reagirao brzo i zaštitnički, pokazujući da će joj biti najveći oslonac. Htio joj je jasno dati do znanja da nije sama i da će poduzeti sve što treba da joj pomogne.
"Slušaj me, idemo obaviti par poziva da saznam u kojoj je točno bolnici, a kad se vratim, idemo do nje za Split", smirivao ju je Marino odlučnim glasom. Dodao je i utješne riječi kako bi joj pokazao da ne mora sve nositi sama. Njegova prisutnost donijela je prijeko potreban mir i nadu.
Buđenje u strahu
Dok Zora i Marino planiraju put za Split, Katarina je preživjela tešku operaciju i otvorila oči. Prvi prizor koji ju je dočekao u bolnici bila su poznata lica Jakova i Cvite. Iako su svi osjetili ogromno olakšanje što je najgore prošlo, njezin strah bio je itekako opipljiv.
"Krneta je bija tu u sobi", izgovorila je Kate sa strepnjom čim se uspjela pribrati, još uvijek progonjena duhovima iz zatvora. Jakov joj je brzo odgovorio: "Nema ga više. Otjerali smo ga. Sve u redu, Cvita i ja pazimo na tebe."
Sada kada je istina o ranjavanju i bijegu napokon izašla na vidjelo, ostaje za vidjeti kako će proteći skorašnji emotivni susret sestara.
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