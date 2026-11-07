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Divlje pčele

Zora iz novina saznaje detalje bijega: Kate je ranjena i u bolnici

Nakon teške drame, Zora je doživjela pravi šok kada je iz dnevnih novina saznala da je njezina sestra Katarina ranjena tijekom bijega iz zatvora te da se sada nalazi u bolnici u Splitu. U najtežim trenucima, uz nju je stao Marino koji joj je obećao da će zajedno otići k njoj

RTL.hr
07.11.2026 11:00

Šokantno saznanje za Zoru

Zora je bila izvan sebe kada je u tisku naišla na ime svoje sestre. Pravi razmjeri drame postali su jasni kada je pročitala cijelu istinu o onome što se događalo s Katarinom. "Katarina Runje, jedna od zatvorenica, uhvaćena je i u bolnici se liječi od prostrijelne rane", izgovorila je Zora čitajući vijesti, još uvijek u potpunoj nevjerici.

Suočena s bolnom spoznajom, Zora nije mogla sakriti svoje emocije. "Pa zašto mi nije rekao da je upucana?", pitala se očajno, strahujući za sestrin život. Podsjetimo - vijest o bijegu iz zatvora rekao joj je Marko Vukas i to u Bellavisti. 

Marinovo obećanje

Na njezine riječi pune straha, Marino je reagirao brzo i zaštitnički, pokazujući da će joj biti najveći oslonac. Htio joj je jasno dati do znanja da nije sama i da će poduzeti sve što treba da joj pomogne.

"Slušaj me, idemo obaviti par poziva da saznam u kojoj je točno bolnici, a kad se vratim, idemo do nje za Split", smirivao ju je Marino odlučnim glasom. Dodao je i utješne riječi kako bi joj pokazao da ne mora sve nositi sama. Njegova prisutnost donijela je prijeko potreban mir i nadu.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Buđenje u strahu

Dok Zora i Marino planiraju put za Split, Katarina je preživjela tešku operaciju i otvorila oči. Prvi prizor koji ju je dočekao u bolnici bila su poznata lica Jakova i Cvite. Iako su svi osjetili ogromno olakšanje što je najgore prošlo, njezin strah bio je itekako opipljiv.

"Krneta je bija tu u sobi", izgovorila je Kate sa strepnjom čim se uspjela pribrati, još uvijek progonjena duhovima iz zatvora. Jakov joj je brzo odgovorio: "Nema ga više. Otjerali smo ga. Sve u redu, Cvita i ja pazimo na tebe."

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada kada je istina o ranjavanju i bijegu napokon izašla na vidjelo, ostaje za vidjeti kako će proteći skorašnji emotivni susret sestara.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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