Zora izgubljena u svijetu estrade: 'Ti misliš da ću ja tamo sjedati nekome u krilu, da ću pustiti da me diraju...'

Sve je bilo spremno za Zorin debitantski nastup, ali Zora se potpuno uplašila kada je vidjela druge plesačice. Shvatila je da su djevojke polugole i odmah je burno reagirala. "One su polugole", usprotivila se, dok su joj pokušali objasniti da su one samo umjetnice koje zabavljaju goste. Nije htjela ni čuti za to da nakon točke sjedi s nepoznatim muškarcima i pije pića.

U panici je izjurila van, no tamo ju je dočekala nova neugodnost. Na ulici ju je zaustavio pijani prolaznik koji ju je počeo gnjaviti i povlačiti.

U tom kaosu pojavio se Marino, koji je odmah priskočio u pomoć i potjerao pijanca. "Zora, krivo si sve shvatila, taj hotel je pošteno mjesto", pokušao ju je smiriti, no ona je i dalje bila vidno potresena. "Pošteno misto i ti misliš da ću ja tamo sjedati nekome u krilu, da ću pustiti da me diraju... Ja nisam nikakva kurva", odbrusila mu je u suzama.

Marino joj je tada jasno dao do znanja da nitko od nje ne očekuje takvo ponašanje. "Nitko te neće na ništa siliti. Na kraju krajeva, neću ja to dopustiti, pa vjeruj mi", uvjeravao ju je, objašnjavajući joj kako zapravo funkcionira svijet estrade.