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Divlje pčele

Zora izgubljena u svijetu estrade: 'Ti misliš da ću ja tamo sjedati nekome u krilu, da ću pustiti da me diraju...'

Zora se pripremala za svoj prvi veliki večernji nastup u hotelu Bonavista, no stvari su ubrzo izmakle kontroli. Kada je shvatila kakva se atmosfera traži od izvođačica, obuzeo ju je strah i odlučila je pobjeći

RTL
06.10.2026 20:30

Šok u backstageu

Sve je bilo spremno za Zorin debitantski nastup, ali Zora se potpuno uplašila kada je vidjela druge plesačice. Shvatila je da su djevojke polugole i odmah je burno reagirala. "One su polugole", usprotivila se, dok su joj pokušali objasniti da su one samo umjetnice koje zabavljaju goste. Nije htjela ni čuti za to da nakon točke sjedi s nepoznatim muškarcima i pije pića.

U panici je izjurila van, no tamo ju je dočekala nova neugodnost. Na ulici ju je zaustavio pijani prolaznik koji ju je počeo gnjaviti i povlačiti.

U tom kaosu pojavio se Marino, koji je odmah priskočio u pomoć i potjerao pijanca. "Zora, krivo si sve shvatila, taj hotel je pošteno mjesto", pokušao ju je smiriti, no ona je i dalje bila vidno potresena. "Pošteno misto i ti misliš da ću ja tamo sjedati nekome u krilu, da ću pustiti da me diraju... Ja nisam nikakva kurva", odbrusila mu je u suzama.

Marino joj je tada jasno dao do znanja da nitko od nje ne očekuje takvo ponašanje. "Nitko te neće na ništa siliti. Na kraju krajeva, neću ja to dopustiti, pa vjeruj mi", uvjeravao ju je, objašnjavajući joj kako zapravo funkcionira svijet estrade.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako mu je u početku sumnjičavo uzvratila riječima "kako da ti virujen kad te ni ne znan", Marino je bio uporan. Objasnio joj je da velike karijere ne dolaze preko noći i da je to tek njezin prvi korak prema velikim dvoranama, a zatim joj je postavio ultimatum: "Ideš sa mnom ili ćeš sama dalje svojim putem".

Suočena s izborom između povratka u Vrilo t i pokušaja ostvarivanja svojih glazbenih snova, Zora je naposljetku prelomila. Pristala je vratiti se u hotel Bonavista, pogledala ga i hrabro poručila: "Idem s tobom, pivat ću".

Njezin prvi nastup tako je počeo s mnogo suza i stresa, no na kraju je pokazala nevjerojatnu hrabrost. Ostaje nam pratiti hoće li joj se ovaj rizik doista isplatiti i hoće li ostvariti karijeru o kojoj sanja. Između ostalih, hoće li joj Marino zaista biti vjeran?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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