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Divlje pčele

Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL
15.10.2026 13:45

Krneta daje do znanja Kati da zna sve o njoj i da joj je pametnije ne cinkati ga. Kad joj Jakov stigne u posjet, hoće li se moći suzdržati?

Marko pokušava ucijeniti Špiljka kako bi spasio Antu. Jelica pristaje na spoj s Anđelkom, no ne prestaje misliti na Jakova.

Marino i Zora odlaze u glazbeni studio i ona pjeva pred producentom. Hoće li joj se najveći san konačno ostvariti?

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante doznaje da je Nikola protiv njegovog oslobođenja i spreman je za osvetu. Veljko Krsti prodaje laznu pricu o svom oziljku koji je zaradio u Americi.

Franka otkriva Kati stravične novosti nakon kojih se ona u potpunosti slama.

Čavka se oprašta sa svima, spreman napustiti Vrilo.

Jelica se povjerava Ljubi i otkriva joj da je nesretno zaljubljena. Iako joj ne želi reći o kome je riječ, želi noćas prespavati u njezinoj kući i moli je da ju pokriva – mora se sastati s njim.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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