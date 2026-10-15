Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

Krneta daje do znanja Kati da zna sve o njoj i da joj je pametnije ne cinkati ga. Kad joj Jakov stigne u posjet, hoće li se moći suzdržati?

Marko pokušava ucijeniti Špiljka kako bi spasio Antu. Jelica pristaje na spoj s Anđelkom, no ne prestaje misliti na Jakova.

Marino i Zora odlaze u glazbeni studio i ona pjeva pred producentom. Hoće li joj se najveći san konačno ostvariti?