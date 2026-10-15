Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

Krneta daje do znanja Kati da zna sve o njoj i da joj je pametnije ne cinkati ga. Kad joj Jakov stigne u posjet, hoće li se moći suzdržati?
Marko pokušava ucijeniti Špiljka kako bi spasio Antu. Jelica pristaje na spoj s Anđelkom, no ne prestaje misliti na Jakova.
Marino i Zora odlaze u glazbeni studio i ona pjeva pred producentom. Hoće li joj se najveći san konačno ostvariti?
Ante doznaje da je Nikola protiv njegovog oslobođenja i spreman je za osvetu. Veljko Krsti prodaje laznu pricu o svom oziljku koji je zaradio u Americi.
Franka otkriva Kati stravične novosti nakon kojih se ona u potpunosti slama.
Čavka se oprašta sa svima, spreman napustiti Vrilo.
Jelica se povjerava Ljubi i otkriva joj da je nesretno zaljubljena. Iako joj ne želi reći o kome je riječ, želi noćas prespavati u njezinoj kući i moli je da ju pokriva – mora se sastati s njim.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.