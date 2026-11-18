Atmosfera u zagrebačkom hotelu postala je nepodnošljivo napeta onog trenutka kada je na mjesto zločina stigao inspektor. Zora se našla u središtu istrage, potpuno nespremna na pritisak i detaljno ispitivanje. S vidljivom nelagodom i strahom na licu, morala je rekonstruirati sate koji su prethodili napadu te objasniti gdje se nalazila i što je radila u ključnim trenucima.
"Ma kao što sam vam rekla, kad je izašao zapalit cigaru, nije se više vratio i nisam ga vidla", pravdala se Zora policajcu na početku razgovora, pokušavajući uvjeriti istražitelje da nema pojma što se događalo izvan sobe.
U očajničkom pokušaju da opravda njihov boravak u hotelu, ispričala je kako su ondje prenoćili isključivo zato što su dan ranije izbačeni iz kuće te su ostali bez novaca. Međutim, tom je izjavom nenamjerno gurnula Marina u još dublju provaliju, dajući istražiteljima čvrst i logičan motiv za navodnu pljačku.
Šokantno saznanje koje mijenja sve
Inspektor je pažljivo vagao svaku njezinu riječ, a ispitivanje je ubrzo skrenulo prema njezinu odnosu sa žrtvom. Istražitelje je posebno zanimalo koliko je Filip bio imućan te jesu li među njima postojale kakve tajne veze ili prisniji odnosi. Zora se svim silama trudila distancirati od njega, naglašavajući kako joj je Filip bio tek običan gost i mušterija tu, isto ka svaki drugi".
"Ne znam, naručivao je skupa pića, šampanjac i to. Ali ne sinoć, još ranije", izjavila je Zora, nastojeći umanjiti bilo kakvu povezanost s napadom.
Pravi hladan tuš uslijedio je tek u nastavku razgovora, kada je iz inspektorovih pitanja shvatila pune razmjere tragedije i doznala tko je zapravo stradao. Njezino je lice u sekundi preblijedjelo, a nevjerica je potpuno nadvladala dotadašnji oprez.
"Hoćete reć da je njega izbo?", upitala je policajca u potpunom šoku.
Spoznaja o tome što se dogodilo i sumnjičavi pogledi istražitelja utjerali su joj strah u kosti. Čim je završila s davanjem iskaza, potpuno izvan sebe i na rubu panike, povjerila se kolegici svjesna da bi se cijela istraga mogla slomiti upravo preko njezinih leđa.
"Marino je izbo Filipa. I ovaj me gleda ka da ja imam neke veze s tim", priznala je prestravljena Zora.