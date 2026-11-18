Nakon dramatične noći, prestravljena Zora našla se pod strogim povećalom istražitelja koji pokušavaju rekonstruirati svaki njezin korak i otkriti kakva je njezina stvarna uloga u stravičnom zločinu

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Atmosfera u zagrebačkom hotelu postala je nepodnošljivo napeta onog trenutka kada je na mjesto zločina stigao inspektor. Zora se našla u središtu istrage, potpuno nespremna na pritisak i detaljno ispitivanje. S vidljivom nelagodom i strahom na licu, morala je rekonstruirati sate koji su prethodili napadu te objasniti gdje se nalazila i što je radila u ključnim trenucima.

icon-expand icon-close icon-close Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ma kao što sam vam rekla, kad je izašao zapalit cigaru, nije se više vratio i nisam ga vidla", pravdala se Zora policajcu na početku razgovora, pokušavajući uvjeriti istražitelje da nema pojma što se događalo izvan sobe. U očajničkom pokušaju da opravda njihov boravak u hotelu, ispričala je kako su ondje prenoćili isključivo zato što su dan ranije izbačeni iz kuće te su ostali bez novaca. Međutim, tom je izjavom nenamjerno gurnula Marina u još dublju provaliju, dajući istražiteljima čvrst i logičan motiv za navodnu pljačku.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Šokantno saznanje koje mijenja sve

Inspektor je pažljivo vagao svaku njezinu riječ, a ispitivanje je ubrzo skrenulo prema njezinu odnosu sa žrtvom. Istražitelje je posebno zanimalo koliko je Filip bio imućan te jesu li među njima postojale kakve tajne veze ili prisniji odnosi. Zora se svim silama trudila distancirati od njega, naglašavajući kako joj je Filip bio tek običan gost i mušterija tu, isto ka svaki drugi". "Ne znam, naručivao je skupa pića, šampanjac i to. Ali ne sinoć, još ranije", izjavila je Zora, nastojeći umanjiti bilo kakvu povezanost s napadom. Pravi hladan tuš uslijedio je tek u nastavku razgovora, kada je iz inspektorovih pitanja shvatila pune razmjere tragedije i doznala tko je zapravo stradao. Njezino je lice u sekundi preblijedjelo, a nevjerica je potpuno nadvladala dotadašnji oprez.

icon-expand Marino i Filip, Divlje pčele FOTO: RTL