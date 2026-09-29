Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost

Nakon što je donijela tešku odluku da napusti svoj rodni kraj u potrazi za boljim životom i novim prilikama, Zora Runje stigla je u metropolu. No, umjesto otvorenih vrata i toplog dočeka, zagrebačka svakodnevica donijela joj je niz neočekivanih prepreka

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Nedavna tragična zbivanja natjerala su Zoru da dođe u Zagreb, gdje se smjestila kod rođaka. Iako je rođak pokazao određenu razinu razumijevanja za njenu situaciju, njegova supruga i kći nisu skrivale svoju bahatost. Već prvih dana postalo je jasno da Zorin boravak pod njihovim krovom neće proći bez napetosti i suptilnih, ali oštrih primjedbi.

Hladan doček u kući rođaka

Dok je Zora pokazivala volju da pomogne u kućanstvu i prilagodi se novoj okolini, njihove su reakcije bile pune podcjenjivanja. Jutarnje rasprave oko starog kruha i tko će ići u pekaru samo su jedan od primjera sitnih provokacija kojima je Zora svakodnevno izložena. Pokušavajući biti korisna, Zora je nudila pomoć u kućanskim poslovima. Njene rođakinje nisu skrivale mišljenje da djevojka bez završene škole i pravih kvalifikacija nema puno šansi u velikom gradu. Zora je, puna nade, otišla na razgovor za posao, no ubrzo je uslijedio hladan tuš. Kako je i sama priznala po povratku, poslodavci su našli nekog drugog, istaknuvši da joj za to radno mjesto nedostaje tečaj daktilografije. Njene nade da će brzo pronaći posao dostojan njenih ambicija brzo su se raspršile.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje FOTO: RTL

Rođakova kći nije propustila priliku da prokomentira kako se bez škole teško može naći pravi posao u današnje vrijeme. Unatoč Zorinome optimizmu i volji za radom, nedostatak formalnog obrazovanja pokazao se kao ozbiljna prepreka. S druge strane, njen rođak pokušao je smiriti situaciju, tvrdeći da radnika uvijek treba i da će se za nju već pronaći nešto prikladnije.

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