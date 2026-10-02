Zora napustila Žarkovu kuću nakon teške optužbe: Fani tvrdi da ju je vidjela s Marinom

Zora se našla u središtu obiteljskog skandala. Nakon teških optužbi koje je iznijela mala Fani, situacija je brzo eskalirala do te mjere da je Zora odlučila spakirati svoje stvari i napustiti kuću u kojoj više nije bila poželjna

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Sve je počelo bezazlenim jutarnjim susretom u kuhinji restorana. Zora se ranije sastala s Marinom kako bi razgovarali o njezinoj budućnosti i prilici da ostvari pjevačku karijeru. Zora je izričito tražila da barba Žarko i Snježana ne saznaju apsolutno ništa o tim planovima. Međutim, njihov je razgovor iz prikrajka pratila Fani. Umjesto da prenese pravu istinu, ona je Snježani ispričala potpuno drugačiju priču. Ustvrdila je da im je Marino prišao i da su se on i Zora strastveno poljubili.

Laži i osude

Kada se Zora vratila, dočekao ju je hladan tuš. Snježana je bila iznimno oštra, optuživši Zoru da je grubo iskoristila njihovo gostoprimstvo, pokazala neviđeno nepoštovanje i osramotila cijelu obitelj pred drugima. "Lijepo sam ti govorio da se držiš podalje od njega", prebacio joj je barba Žarko, vidno razočaran cijelom situacijom. Zora je u početku bila zbunjena, ne shvaćajući uopće tko širi takve zlonamjerne glasine. Pokušala je objasniti da su ona i Marino isključivo razgovarali o poslu te da joj je on samo ponudio pomoć kada joj je bila najpotrebnija. Iskreno se ispričala što je to tajila, ali je negirala bilo kakvu romantičnu povezanost.

icon-expand icon-close icon-close Fani, Divlje pčele FOTO: RTL

Na njezinu nesreću, Fani je čvrsto stajala pri svojoj priči, tvrdeći pred svima da je svojim očima vidjela sporni poljubac. Zora se klela da s Marinom nema ništa, no Snježana je grubo presjekla raspravu odbijajući slušati bilo kakva daljnja objašnjenja. Zoru je nazvala manipulatoricom u čije prazne priče u toj kući nitko više ne vjeruje.

icon-expand Snježana, Divlje pčele FOTO: RTL