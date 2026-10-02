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Divlje pčele

Zora napustila Žarkovu kuću nakon teške optužbe: Fani tvrdi da ju je vidjela s Marinom

Zora se našla u središtu obiteljskog skandala. Nakon teških optužbi koje je iznijela mala Fani, situacija je brzo eskalirala do te mjere da je Zora odlučila spakirati svoje stvari i napustiti kuću u kojoj više nije bila poželjna

RTL
02.10.2026 21:00

Sve je počelo bezazlenim jutarnjim susretom u kuhinji restorana. Zora se ranije sastala s Marinom kako bi razgovarali o njezinoj budućnosti i prilici da ostvari pjevačku karijeru. Zora je izričito tražila da barba Žarko i Snježana ne saznaju apsolutno ništa o tim planovima.

Međutim, njihov je razgovor iz prikrajka pratila Fani. Umjesto da prenese pravu istinu, ona je Snježani ispričala potpuno drugačiju priču. Ustvrdila je da im je Marino prišao i da su se on i Zora strastveno poljubili.

Laži i osude

Kada se Zora vratila, dočekao ju je hladan tuš. Snježana je bila iznimno oštra, optuživši Zoru da je grubo iskoristila njihovo gostoprimstvo, pokazala neviđeno nepoštovanje i osramotila cijelu obitelj pred drugima.

"Lijepo sam ti govorio da se držiš podalje od njega", prebacio joj je barba Žarko, vidno razočaran cijelom situacijom.

Zora je u početku bila zbunjena, ne shvaćajući uopće tko širi takve zlonamjerne glasine. Pokušala je objasniti da su ona i Marino isključivo razgovarali o poslu te da joj je on samo ponudio pomoć kada joj je bila najpotrebnija. Iskreno se ispričala što je to tajila, ali je negirala bilo kakvu romantičnu povezanost.

Fani, Divlje pčele
Fani, Divlje pčele FOTO: RTL

Na njezinu nesreću, Fani je čvrsto stajala pri svojoj priči, tvrdeći pred svima da je svojim očima vidjela sporni poljubac. Zora se klela da s Marinom nema ništa, no Snježana je grubo presjekla raspravu odbijajući slušati bilo kakva daljnja objašnjenja. Zoru je nazvala manipulatoricom u čije prazne priče u toj kući nitko više ne vjeruje.

Snježana, Divlje pčele
Snježana, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je potom donijela jedinu logičnu odluku u tom trenutku. Odlučila je da neće ostati u okruženju gdje se njezina riječ ne cijeni i gdje je unaprijed osuđena na temelju dječjih izmišljotina.

Ostaje za vidjeti hoće li prava istina o odnosu s Marinom ikada izaći na vidjelo te hoće li se neki osjećaji ipak u međuvremenu promijeniti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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