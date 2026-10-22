Zora ne želi brak s Marinom, a iznenadna bol u trbuhu budi sumnju na trudnoću!

Kada je Marino kleknuo pred Zoru, umjesto pristanka dočekao ga je hladan tuš. Zora mu je jasno dala do znanja da misli kako se ne bi trebali vjenčati. Njezino kategorično odbijanje prosidbe ostavilo je Marina bez teksta.

Ona mu je pokušala objasniti svoje razloge, naglašavajući da se ne želi vezati ni za koga. Zora je dodala i to da ne želi ovisiti ni o kome, pokazujući svoju snažnu potrebu za neovisnošću i slobodom u vremenu kada se to od žena nije očekivalo. Osim toga, nemaju novca za crkvu i vjenčanje.

Marino, povrijeđen njezinom reakcijom, nije joj ostao dužan. U napadu bijesa i razočaranja, optužio ju je da se malo umislila. Marino smatra da Zora vjeruje kako će uskoro postati velika pjevačka zvijezda i da joj on više neće biti potreban.