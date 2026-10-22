Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora ne želi brak s Marinom, a iznenadna bol u trbuhu budi sumnju na trudnoću!

Ljubavna priča Zore i Marina dobiva potpuno novi i neočekivani zaplet. Nakon što je Marino skupio hrabrost i zaprosio svoju partnericu, Zorin odgovor šokirao je ne samo njega, već i gledatelje ispred malih ekrana

RTL.hr
22.10.2026 11:30

Strah od vezivanja

Kada je Marino kleknuo pred Zoru, umjesto pristanka dočekao ga je hladan tuš. Zora mu je jasno dala do znanja da misli kako se ne bi trebali vjenčati. Njezino kategorično odbijanje prosidbe ostavilo je Marina bez teksta.

Ona mu je pokušala objasniti svoje razloge, naglašavajući da se ne želi vezati ni za koga. Zora je dodala i to da ne želi ovisiti ni o kome, pokazujući svoju snažnu potrebu za neovisnošću i slobodom u vremenu kada se to od žena nije očekivalo. Osim toga, nemaju novca za crkvu i vjenčanje.

Marino, povrijeđen njezinom reakcijom, nije joj ostao dužan. U napadu bijesa i razočaranja, optužio ju je da se malo umislila. Marino smatra da Zora vjeruje kako će uskoro postati velika pjevačka zvijezda i da joj on više neće biti potreban.

Zora i Marino, Divlje pčele
Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što ju je prvo počeo vrijeđati zbog njezinih ambicija, Marino je ubrzo promijenio ploču i počeo glumiti žrtvu u cijeloj situaciji. Zoru je taj njegov potez dodatno razljutio jer smatra da se Marino uvijek ponaša po istom obrascu kada stvari ne idu po njegovom.

Bol u trbuhu ili trudnoća?

Najteže pitanje koje sada visi u zraku dogodilo se na samom kraju njihove mučne rasprave kada je Zoru iznenada zabolio trbuh. Njezina nagla slabost u tom napetom trenutku otvara prostor za brojna nagađanja. Bol ju je možda podsjetila na jednu od najtežih trauma iz prošlosti, trudnoću i prvo dijete koje su joj oduzeli i dali Cviti.

Cvita, Zora, Divlje pčele
Cvita, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji se s pravom pitaju je li Zora zapravo trudna i je li to pravi razlog njezina čudnog ponašanja. To bolno iskustvo ostavilo je dubok trag na Zori, a moguće je da je upravo strah od ponovnog gubitka razlog zbog kojeg se teško odlučuje na ozbiljniji korak s Marinom. Iako još nije poznato što je točno izazvalo iznenadnu bol, ostaje pitanje budi li ona u Zori sjećanja na dijete koje nikada nije imala priliku odgajati.

Hoće li Zora uspjeti ostaviti bolnu prošlost iza sebe ili će je sjećanja na oduzeto dijete ponovno spriječiti da pronađe sreću? Krije li se iza njezina odbijanja braka puno ozbiljnija situacija nego što se na prvi pogled čini?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje marino
Divlje pčele

Ivica se bori s unutarnjim demonima, odlazi na ispovijed u potrazi za mirom

Moglo bi te zanimati

Katarina sve priznala inspektoru Žuveli u samici, Krneta izgubio kontrolu

Krstin sin Jovan stigao u Vrilo, šarmirao Cvitu i Luce već pri prvom susretu!

Inspektor Žuvela istražuje Krnetu zbog prisilnog pobačaja

Milan zabrinut za Rajkino zdravlje: Skriva li ona od njega pravu istinu?

Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

Krneta pokušava kupiti Katarininu šutnju: Nudi joj povlastice koje bi mogle promijeniti život u zatvoru

Pročitaj na Net.hr
Od seksi fotografija do života na ulici: Sudbina bivše manekenke tjera suze na oči
Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'
Tuga na klapskoj sceni: Preminuo prvi tenor poznate klape, kolege se emotivno oprostile od njega
Harry Styles se umalo potukao s čovjekom koji je htio autogram
Vanna se vratila na mjesto gdje je sve počelo: 'Malo me stisne oko srca'
Glumac Nikola Kojo o izborima: 'Organizirana mafijaška grupa uzela je cijeli jedan narod pod svoje'
Relja i Nikolija izgovorili sudbonosno 'da' nakon 12 godina veze
Lilly Rush više nije ista! Evo kako danas izgleda detektivka iz kultne krimi-serije
Mr. Sheffield, jeste li to vi? Nećete vjerovati kako danas izgleda zvijezda 'Dadilje'
Nekoć je osvajao pozornice, a sada ga jedva prepoznaju: Slavni pjevač šokirao izgledom