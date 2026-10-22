Zora ne želi brak s Marinom, a iznenadna bol u trbuhu budi sumnju na trudnoću!

Strah od vezivanja
Kada je Marino kleknuo pred Zoru, umjesto pristanka dočekao ga je hladan tuš. Zora mu je jasno dala do znanja da misli kako se ne bi trebali vjenčati. Njezino kategorično odbijanje prosidbe ostavilo je Marina bez teksta.
Ona mu je pokušala objasniti svoje razloge, naglašavajući da se ne želi vezati ni za koga. Zora je dodala i to da ne želi ovisiti ni o kome, pokazujući svoju snažnu potrebu za neovisnošću i slobodom u vremenu kada se to od žena nije očekivalo. Osim toga, nemaju novca za crkvu i vjenčanje.
Marino, povrijeđen njezinom reakcijom, nije joj ostao dužan. U napadu bijesa i razočaranja, optužio ju je da se malo umislila. Marino smatra da Zora vjeruje kako će uskoro postati velika pjevačka zvijezda i da joj on više neće biti potreban.
Nakon što ju je prvo počeo vrijeđati zbog njezinih ambicija, Marino je ubrzo promijenio ploču i počeo glumiti žrtvu u cijeloj situaciji. Zoru je taj njegov potez dodatno razljutio jer smatra da se Marino uvijek ponaša po istom obrascu kada stvari ne idu po njegovom.
Bol u trbuhu ili trudnoća?
Najteže pitanje koje sada visi u zraku dogodilo se na samom kraju njihove mučne rasprave kada je Zoru iznenada zabolio trbuh. Njezina nagla slabost u tom napetom trenutku otvara prostor za brojna nagađanja. Bol ju je možda podsjetila na jednu od najtežih trauma iz prošlosti, trudnoću i prvo dijete koje su joj oduzeli i dali Cviti.
Gledatelji se s pravom pitaju je li Zora zapravo trudna i je li to pravi razlog njezina čudnog ponašanja. To bolno iskustvo ostavilo je dubok trag na Zori, a moguće je da je upravo strah od ponovnog gubitka razlog zbog kojeg se teško odlučuje na ozbiljniji korak s Marinom. Iako još nije poznato što je točno izazvalo iznenadnu bol, ostaje pitanje budi li ona u Zori sjećanja na dijete koje nikada nije imala priliku odgajati.
Hoće li Zora uspjeti ostaviti bolnu prošlost iza sebe ili će je sjećanja na oduzeto dijete ponovno spriječiti da pronađe sreću? Krije li se iza njezina odbijanja braka puno ozbiljnija situacija nego što se na prvi pogled čini?
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