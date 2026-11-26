Susret Zore i Marka odmah odaje da između njih postoji nešto više od puke slučajnosti i obiteljske povezanosti. Dok se Zora tek ponovno snalazi u Vrilu, njihov razgovor prate znakoviti pogledi, kratke replike i osjećaj da se ispod površine krije naboj koji nije lako sakriti.
"Marko?", pita ga Zora, na što joj on uzvraća: "Ej, Zore. Lijepo te vidjeti u Vrilu." Nakon što mu ona odgovori sa "I tebe", Marko pomalo nespretno komentira njezin izgled riječima: "Sad ličiš na sebe." Zora ga odmah suočava s pitanjem: "Misliš nesretno?", dok Marko zbunjeno uzvraća: "Ne razumijem kako... ne znam."
Domenika mijenja dinamiku
U trenutku kada se čini da bi njihov razgovor mogao otići u još osobnijem smjeru, pojavljuje se Domenika. "Tu si! Tražim te već po ure", govori mu, a Marko je predstavlja: "E, Domenika, ovo je... ovo je Zore, Cvitina sestra, moja šogorica."
Domenika srdačno prihvaća upoznavanje i dodaje: "Nismo se još srele. Uvik mi je drago upoznat Markovu familiju." No za Zoru slijedi pravi hladan tuš jer nije znala da Marko ima zaručnicu. "Tko si ti?", zbunjeno pita Zora, a Domenika bez zadrške otkriva svoju ulogu: "Ja? Pa ja sam mu zaručnica."
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