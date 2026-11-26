Susret Zore i Marka odmah odaje da između njih postoji nešto više od puke slučajnosti i obiteljske povezanosti. Dok se Zora tek ponovno snalazi u Vrilu, njihov razgovor prate znakoviti pogledi, kratke replike i osjećaj da se ispod površine krije naboj koji nije lako sakriti.

"Marko?", pita ga Zora, na što joj on uzvraća: "Ej, Zore. Lijepo te vidjeti u Vrilu." Nakon što mu ona odgovori sa "I tebe", Marko pomalo nespretno komentira njezin izgled riječima: "Sad ličiš na sebe." Zora ga odmah suočava s pitanjem: "Misliš nesretno?", dok Marko zbunjeno uzvraća: "Ne razumijem kako... ne znam."