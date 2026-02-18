Zora nosi Nikolino dijete! On ne zna ništa, a Ljuba spriječila tragediju

Zora Runje, čija je trudnoća, plod zabranjene ljubavi s Nikolom, postala je opasan teret koji skriva od svih, a ponajviše od onih koji su joj najbliži

Dok Zora pokušava prikriti prve znakove trudnoće, poput mučnina i povraćanja, njezino neobično ponašanje nije promaklo oštrom oku babe Ljube u seriji 'Divlje pčele'. Stara i mudra Ljuba, nije se dala zavarati Zorinim izgovorima. Njezine sumnje dosegle su vrhunac kada je Zoru zatekla s opasnom biljkom, poznatom u narodu kao otrov koji se koristio za prekidanje trudnoće. Suočena s Ljubinim direktnim pitanjima i optužbama, Zora se slomila. U potresnom razgovoru, Ljuba je potvrdila ono čega se i sama pribojavala: "Čekaš dijete, jel tako?" upitala je slomljenu Zoru, koja više nije mogla poricati očito.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od osude i očajnički potezi

Zorina prva reakcija nije bila radost, već čisti, nepatvoreni strah. Njezina preklinjanja upućena Ljubi otkrivaju dubinu njezine panike. "Ona ne smije saznat," zavapila je, misleći pritom na svoju sestru Cvitu, čiju bi reakciju na vijest o preljubu i djetetu s Nikolom teško podnijela. Zora je svjesna da bi otkriće ove tajne moglo zauvijek uništiti njezin odnos sa sestrom i izazvati nepopravljiv skandal u cijeloj obitelji. U očaju, čini se da je bila spremna i na drastične korake, no Ljuba ju je u tome spriječila, preuzimajući ulogu čuvarice opasne istine i nudeći joj tihu podršku, barem za sada.

icon-expand Zora i Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola suočen s lažima

S druge strane priče nalazi se Nikola, koji, iako zabrinut, ne sluti prave razmjere situacije. U kratkom, ali napetom susretu, suočio je Zoru s pitanjima o njezinom zdravlju i mučninama koje je primijetio. Međutim, Zora, odlučna u namjeri da sakrije istinu, hladnokrvno ga je slagala. "Nisam noseća," odrješito je odgovorila, dodavši kako se ne mora bojati i da može biti siguran u to. Njegova zabrinutost je time privremeno umirena, no on ostaje u potpunom neznanju, nesvjestan da će uskoro postati otac i da je žena koju voli upletena u mrežu laži iz koje se sve teže izvući.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

