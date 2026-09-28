Zora odlazi iz Vrila, a Badurina se suočava s Domazetom

Zora pakira kofere i spremna je napustiti Vrilo te otići u Zagreb, a ispraćaju je baba Ljuba i Stipan.

Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode.

Tereza njeguje Čavku u bolnici i ne želi ga napustiti. Katarina je i dalje u samici, gdje odbija jesti, dok je upravitelj Krneta ne prestaje maltretirati.