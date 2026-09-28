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Divlje pčele

Zora odlazi iz Vrila, a Badurina se suočava s Domazetom

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
28.09.2026 10:39

Zora pakira kofere i spremna je napustiti Vrilo te otići u Zagreb, a ispraćaju je baba Ljuba i Stipan.

Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode.

Tereza njeguje Čavku u bolnici i ne želi ga napustiti. Katarina je i dalje u samici, gdje odbija jesti, dok je upravitelj Krneta ne prestaje maltretirati.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Veselinović otkriva Vukasima za što sve tužitelj tereti Antu. Nikola i Mirjana mole Marka da im otkrije gdje se on skriva...

Jakov i Karmela posjećuju Ivicu u zatvoru, no on i dalje samo tupo sjedi i nije sposoban s njima komunicirati.

Domazet odlučuje otići iz mjesta, a pomoć potraži na neočekivanom mjestu. Dan prije odlaska slijedi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala Badurine. Što se uistinu dogodilo tog kobnog dana?

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

'Šta god da napravim donosi samo nesreću': Kate se prisjetila sestara i života punog boli

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