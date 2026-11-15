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Divlje pčele

Zora odlazi u Vrilo s Markom Vukasom

Nakon brojnih preokreta, Zora ipak odlučuje otići u Vrilo zajedno s Markom Vukasom. Njihov povratak kući donosi pregršt emotivnih trenutaka i tajni koje će tek izaći na vidjelo.

RTL.hr
15.11.2026 16:00

Susret ispred hotela Bellavista

Marko je strpljivo čekao Zoru ispred hotela Bellavista, spreman pomoći joj u teškim trenucima. Kada su se napokon sreli i krenuli prema kući, Zora mu je izrazila iskrenu zahvalnost na podršci.

"Hvala ti na svemu", poručila mu je kratko, ali emotivno, pokazujući koliko joj znači njegova prisutnost u ovim trenucima.

Skriveni poklon za malog Petra

Kada su stigli doma, Zora je imala posebnu molbu vezanu uz svog sina. Zamolila je Marka da preda medvjedića kao poklon malom Petru, ali uz jedan vrlo važan uvjet. Nije željela da itko sazna od koga je taj dar došao.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"A daj ovog plišanog Petru. Nećeš reći mu da je od tebe?", predložila je Zora, tražeći Markov pristanak. "Nikome ni rič. Molim te", inzistirala je u strahu. Marko je odmah shvatio ozbiljnost situacije pa joj je dao obećanje riječima: "Ni riči."

Promjene na bolje

Tijekom razgovora, Zora primjećuje kako se Marko dosta promijenio, i to na bolje. Njihov odnos sada izgleda zrelije, što je i sama morala priznati nakon svega što su prošli.

"Prominija se, nisi više dite", rekla mu je Zora s blagim osmijehom. Marko joj nije ostao dužan pa joj je uzvratio istom mjerom riječima: "Nisi ni ti."

Kako će izgledati susret Zore i Cvite nakon svega što se dogodilo? Hoće li njihov odnos dodatno zakomplicirati tajne iz prošlosti i hoće li Zora napokon dobiti priliku vidjeti svog sina Petra?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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