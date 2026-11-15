Zora odlazi u Vrilo s Markom Vukasom

Nakon brojnih preokreta, Zora ipak odlučuje otići u Vrilo zajedno s Markom Vukasom. Njihov povratak kući donosi pregršt emotivnih trenutaka i tajni koje će tek izaći na vidjelo.

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Susret ispred hotela Bellavista

Marko je strpljivo čekao Zoru ispred hotela Bellavista, spreman pomoći joj u teškim trenucima. Kada su se napokon sreli i krenuli prema kući, Zora mu je izrazila iskrenu zahvalnost na podršci. "Hvala ti na svemu", poručila mu je kratko, ali emotivno, pokazujući koliko joj znači njegova prisutnost u ovim trenucima.

Skriveni poklon za malog Petra

Kada su stigli doma, Zora je imala posebnu molbu vezanu uz svog sina. Zamolila je Marka da preda medvjedića kao poklon malom Petru, ali uz jedan vrlo važan uvjet. Nije željela da itko sazna od koga je taj dar došao.

icon-expand icon-close icon-close Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"A daj ovog plišanog Petru. Nećeš reći mu da je od tebe?", predložila je Zora, tražeći Markov pristanak. "Nikome ni rič. Molim te", inzistirala je u strahu. Marko je odmah shvatio ozbiljnost situacije pa joj je dao obećanje riječima: "Ni riči."

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