Povratak u mjesto donio je nove emotivne izazove za Zoru. Prilikom emotivnog rastanka na polju s Katarinom, Zora je donijela konačnu odluku o svojoj budućnosti.

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Odluka o odlasku

Zora se susrela s Katom na polju kako bi se oprostila. Priznala je da se vraća u glavni grad jer je tamo počela graditi novi život i posao. "Hoću ići nazad u Zagreb", rekla je Zora, objašnjavajući i pritom lažući da je u trgovini dobila samo dva dana odmora te da je veliki grad zove. Oduvijek je govorila da želi otići iz sela, a sada je tu priliku i iskoristila.

Zabrinutost za sestru

Iako je bila odlučna u namjeri da se vrati, Zoru je mučio snažan strah za sestrinu sigurnost. Zanemarivši vlastite probleme, izravno je podijelila svoje strahove s Katarinom.

icon-expand icon-close icon-close Zora, Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

"Bojim se za tebe. Znamo svi kakav je Ante i šta je u stanju napraviti", iskreno ju je upozorila Zora tijekom njihovog razgovora na polju. Zora je strahovala da bi Antina mržnja mogla eskalirati nakon njezina odlaska.

Katina hrabrost

Unatoč Zornim strahovima, Katarina je ostala smirena i odlučna u svojoj namjeri da ostane na svojoj zemlji. Objasnila je sestri da nema razloga za brigu jer Ante ne bi riskirao vlastitu slobodu.

icon-expand Ante Vukas i Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL