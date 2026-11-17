Odluka o odlasku
Zora se susrela s Katom na polju kako bi se oprostila. Priznala je da se vraća u glavni grad jer je tamo počela graditi novi život i posao.
"Hoću ići nazad u Zagreb", rekla je Zora, objašnjavajući i pritom lažući da je u trgovini dobila samo dva dana odmora te da je veliki grad zove. Oduvijek je govorila da želi otići iz sela, a sada je tu priliku i iskoristila.
Zabrinutost za sestru
Iako je bila odlučna u namjeri da se vrati, Zoru je mučio snažan strah za sestrinu sigurnost. Zanemarivši vlastite probleme, izravno je podijelila svoje strahove s Katarinom.
"Bojim se za tebe. Znamo svi kakav je Ante i šta je u stanju napraviti", iskreno ju je upozorila Zora tijekom njihovog razgovora na polju. Zora je strahovala da bi Antina mržnja mogla eskalirati nakon njezina odlaska.
Katina hrabrost
Unatoč Zornim strahovima, Katarina je ostala smirena i odlučna u svojoj namjeri da ostane na svojoj zemlji. Objasnila je sestri da nema razloga za brigu jer Ante ne bi riskirao vlastitu slobodu.
"Neće ti on tako brzo krenuti na mene. Zna on da bi prvo po njega došli, a već je jednom bježao od zakona. Neće riskirati da ponovno ide u pritvor ili da ga progone", hrabro joj je poručila Kate, umirujući njezine brige. Suočena s takvim jasnim stavom, Zora se pomirila sa sudbinom i zaključila da je povratak najbolja opcija.
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