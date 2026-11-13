Zora otkrila Marku istinu o sinu

Marko suočava Zoru s istinom koju je upravo saznao. Otkriva se da je Petar zapravo njezin sin kojeg su joj oduzeli i kojeg sada odgajaju Nikola i Cvita. Zora mu objašnjava da nije imala izbora te da su joj dijete uzeli oni kojima je trebala vjerovati.

Njezina bol izbija na površinu dok pokušava objasniti kako je do svega došlo. Naglašava da joj je jedino važno da je dječaku dobro i da ga Cvita voli, iako joj srce puca jer ne može biti uz njega kao prava majka.