Zora otkrila Marku istinu o sinu

Istina izlazi na vidjelo
Marko suočava Zoru s istinom koju je upravo saznao. Otkriva se da je Petar zapravo njezin sin kojeg su joj oduzeli i kojeg sada odgajaju Nikola i Cvita. Zora mu objašnjava da nije imala izbora te da su joj dijete uzeli oni kojima je trebala vjerovati.
Njezina bol izbija na površinu dok pokušava objasniti kako je do svega došlo. Naglašava da joj je jedino važno da je dječaku dobro i da ga Cvita voli, iako joj srce puca jer ne može biti uz njega kao prava majka.
Markov bijes na obitelj
Shrvan i bijesan, Marko ne može vjerovati što je njegova obitelj učinila. Posebno je ljut na brata Nikolu za kojeg nema ni trunke razumijevanja.
"Đubre je bio i ostao." Zora ga cijelo vrijeme pokušava primiriti, strahujući od posljedica koje bi mogle utjecati na malog Petra ako se tajna sazna.
Teško obećanje
U silnom strahu da će istina uništiti dječakov život, Zora preklinje Marka da sačuva tajnu koju joj je obećao. "Obećaj mi da nećeš nikom reći. Molim te, samo zakopaj to duboko u sebe. Zaboravi, nemoj da mi dijete pati", moli ga u suzama.
Iako mu je iznimno teško prihvatiti takvu nepravdu prema njoj, Marko na kraju popušta i pristaje na njezinu očajničku molbu. "Neću nikome reći, imaš moju riječ", obećava joj tešku srca.
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