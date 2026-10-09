Zora pokušala uvjeriti stanodavku da radi u tvornici, ali Olga nije nasjela na njezinu laž

Susjedske pritužbe i loši izgovori
Tenzije u zgradi dosegle su vrhunac kada je stanodavka Olga odlučila osobno provjeriti što se događa u stanu mladog para. "Došla sam zato jer su se Miran i Biserka ponovno žalili na buku", odrješito je započela Olga, tražeći objašnjenje za njihove kasne noćne dolaske.
Uhvaćena nespremna, Zora je na brzinu pokušala smisliti uvjerljivu priču. Tvrdila je da oboje rade iscrpljujuću treću smjenu. "Ali gospođa Olga, radimo treću smjenu u tvornici", branila se Zora, uvjeravajući je da rade u lokalnoj uljari, pri čemu je njezin zaručnik Marino na preši, a ona na punjenju.
Olga, svjesna da par zapravo radi u hotelu Bellavista, nije ni na trenutak povjerovala u priču o teškom fizičkom radu. Osim laži o zaposlenju, stanodavku je dodatno razljutilo nepoštivanje kućnih pravila. "Kaj sam vam rekla za sušenje veša u sobi? Onda se budete žalili da vam je vlaga u stanu", prigovorila je Olga.
Kada se Zora pokušala opravdati tvrdnjom da su svi vanjski štrikovi bili zauzeti, uslijedio je sarkastičan odgovor. Olga je kroz smijeh poentirala gledajući njihovu odjeću iz hotela te im poručila da se na štriku "baš vide prave radničke kute". Njezina ironična opaska jasno je dala do znanja da je razotkrila njihov pokušaj prijevare.
Ovaj neugodan susret završio je jasnim upozorenjem stanodavke da više ne želi slušati pritužbe o buci. Ostaje za vidjeti hoće li Zora iliti Lola i Marino nakon ove opomene promijeniti svoje navike ili će morati potražiti novi krov nad glavom.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.