Zora pokušala uvjeriti stanodavku da radi u tvornici, ali Olga nije nasjela na njezinu laž

Tenzije u zgradi dosegle su vrhunac kada je stanodavka Olga odlučila osobno provjeriti što se događa u stanu mladog para. "Došla sam zato jer su se Miran i Biserka ponovno žalili na buku", odrješito je započela Olga, tražeći objašnjenje za njihove kasne noćne dolaske.

Uhvaćena nespremna, Zora je na brzinu pokušala smisliti uvjerljivu priču. Tvrdila je da oboje rade iscrpljujuću treću smjenu. "Ali gospođa Olga, radimo treću smjenu u tvornici", branila se Zora, uvjeravajući je da rade u lokalnoj uljari, pri čemu je njezin zaručnik Marino na preši, a ona na punjenju.

Olga, svjesna da par zapravo radi u hotelu Bellavista, nije ni na trenutak povjerovala u priču o teškom fizičkom radu. Osim laži o zaposlenju, stanodavku je dodatno razljutilo nepoštivanje kućnih pravila. "Kaj sam vam rekla za sušenje veša u sobi? Onda se budete žalili da vam je vlaga u stanu", prigovorila je Olga.