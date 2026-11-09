Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora posjetila Katarinu u bolnici: Sestre se konačno susrele nakon dugih šest godina

Nakon što je Katarina Runje završila u splitskoj bolnici zbog teškog ranjavanja, uslijedio je trenutak koji su mnogi dugo čekali. Njezina sestra Zora došla joj je u posjet, a njihov dirljiv susret nakon punih šest godina razdvojenosti nikoga nije ostavio ravnodušnim

RTL.hr
09.11.2026 10:00

Saznanje iz novina

Zora je vijest o ranjavanju svoje sestre saznala iz dnevnih novina. Pročitavši da je Katarina upucana prilikom spašavanja kćeri generala, Zora je odmah odlučila sve ostaviti i otići u Split. Iako je vijest bila iznimno šokantna, želja da konačno vidi sestru bila je puno jača od straha i neizvjesnosti.

Emotivan susret u Splitu

Kada je Zora napokon stigla u bolnicu, emocije su potpuno prevladale. Sestre se nisu vidjele dugih šest godina, a ovaj susret u iznimno teškim životnim okolnostima probudio je mnoga zaboravljena sjećanja.

Zora je sestru pronašla u bolesničkom krevetu, gdje se oporavlja od opasne prostrijelne rane. Iako je cijela situacija oko bijega iz zatvora i ranjavanja bila vrlo napeta, sam trenutak njihovog ponovnog spajanja donio je veliko olakšanje objema sestrama.

Zora i Katarina, Divlje pčele
Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko još pazi na Katarinu?

Zora naravno nije jedina koja brine za Katarinu u ovim teškim trenucima. Uz nju u bolnici neprestano bdiju Jakov i Cvita, koji su čvrsto odlučni u namjeri da je zaštite od svakog novog zla. Njihova stalna prisutnost ulijeva nadu da će Katarina biti sigurna dok se u miru oporavlja od ozbiljnih ozljeda zadobivenih u hrabrom činu spašavanja.

Ostaje za vidjeti kako će teći Katarinin oporavak i hoće li ovaj emotivan susret sa Zorom označiti početak boljih dana za sestre.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje katarina runje
Divlje pčele

Rajka posjećuje Vukase, a general je odlučan pomoći Kati

Divlje pčele

Rajka se vratila u Vrilo!

Moglo bi te zanimati

Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka!

Rat u zatvoru: Krneta saznao da ga mijenja Aldo pa mu zaprijetio obitelji

Katarina je ranjena! Htjela je spasiti žrtvu, no Eva je pištolj okrenula prema njoj

Ivica Vukas iskreno s Jakovom: 'Zmija mi je iz droba krenula u srce kad se Joso nije vratio'

Marko pronašao Zoru u noćnom klubu, ona pobjegla u suzama

Šokantan preokret u šumi: Eva upucala čovjeka u autu

Pročitaj na Net.hr
Stražnjice ukrale show na glamuroznoj večeri: Neke ljepotice zasjenile su čak i Kim Kardashian
Rajka posjećuje Vukase, a general je odlučan pomoći Kati
Nenad Ninčević o pjesmi 'Nestali', teškoj životnoj borbi i Thompsonu: 'Kad pozove, bit ću tu'
Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Mi se nismo porječkali ni ovdje, a ni nikad u životu'
Ornela Vištica se prisjetila druženja s Goranom Baretom i Halidom Bešlićem: 'Umjetnost spaja'
Sjećate li se slatkice Grace iz 'Dadilje'? Madeline Zima iznenadit će vas svojim izgledom
Bila je kraljica ludih tuluma i kratkih haljina: Kako se Paris Hilton mijenjala kroz godine
Celine Dion žestoko je rokala uz Metallicu, a društvo joj je pravio poznati glumac
Ivana Paradžiković predstavila novog člana obitelji koji joj je vratio osmijeh na lice
Igra 'Dokle?' zaludila je tisuće igrača, autor otkrio: 'To mi nije bilo na kraj pameti'