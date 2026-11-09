Zora posjetila Katarinu u bolnici: Sestre se konačno susrele nakon dugih šest godina

Saznanje iz novina
Zora je vijest o ranjavanju svoje sestre saznala iz dnevnih novina. Pročitavši da je Katarina upucana prilikom spašavanja kćeri generala, Zora je odmah odlučila sve ostaviti i otići u Split. Iako je vijest bila iznimno šokantna, želja da konačno vidi sestru bila je puno jača od straha i neizvjesnosti.
Emotivan susret u Splitu
Kada je Zora napokon stigla u bolnicu, emocije su potpuno prevladale. Sestre se nisu vidjele dugih šest godina, a ovaj susret u iznimno teškim životnim okolnostima probudio je mnoga zaboravljena sjećanja.
Zora je sestru pronašla u bolesničkom krevetu, gdje se oporavlja od opasne prostrijelne rane. Iako je cijela situacija oko bijega iz zatvora i ranjavanja bila vrlo napeta, sam trenutak njihovog ponovnog spajanja donio je veliko olakšanje objema sestrama.
Tko još pazi na Katarinu?
Zora naravno nije jedina koja brine za Katarinu u ovim teškim trenucima. Uz nju u bolnici neprestano bdiju Jakov i Cvita, koji su čvrsto odlučni u namjeri da je zaštite od svakog novog zla. Njihova stalna prisutnost ulijeva nadu da će Katarina biti sigurna dok se u miru oporavlja od ozbiljnih ozljeda zadobivenih u hrabrom činu spašavanja.
Ostaje za vidjeti kako će teći Katarinin oporavak i hoće li ovaj emotivan susret sa Zorom označiti početak boljih dana za sestre.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.