Zora posjetila Katarinu u bolnici: Sestre se konačno susrele nakon dugih šest godina

Nakon što je Katarina Runje završila u splitskoj bolnici zbog teškog ranjavanja, uslijedio je trenutak koji su mnogi dugo čekali. Njezina sestra Zora došla joj je u posjet, a njihov dirljiv susret nakon punih šest godina razdvojenosti nikoga nije ostavio ravnodušnim

Saznanje iz novina

Zora je vijest o ranjavanju svoje sestre saznala iz dnevnih novina. Pročitavši da je Katarina upucana prilikom spašavanja kćeri generala, Zora je odmah odlučila sve ostaviti i otići u Split. Iako je vijest bila iznimno šokantna, želja da konačno vidi sestru bila je puno jača od straha i neizvjesnosti.

Emotivan susret u Splitu

Kada je Zora napokon stigla u bolnicu, emocije su potpuno prevladale. Sestre se nisu vidjele dugih šest godina, a ovaj susret u iznimno teškim životnim okolnostima probudio je mnoga zaboravljena sjećanja. Zora je sestru pronašla u bolesničkom krevetu, gdje se oporavlja od opasne prostrijelne rane. Iako je cijela situacija oko bijega iz zatvora i ranjavanja bila vrlo napeta, sam trenutak njihovog ponovnog spajanja donio je veliko olakšanje objema sestrama.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko još pazi na Katarinu?