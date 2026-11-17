Skriveni pogledi pune boli
Pritisnuta teretom prošlosti i sukobima s obitelji Vukas, Zora nije mogla tek tako otići u Zagreb, a da barem na trenutak ne vidi svog sina. Dok ga Cvita odgaja i pokušava zaštititi od lokalnih tenzija, Zora je iskoristila priliku da ga promatra poskrivečki. Njena tuga je očita jer su joj okrutni potezi obitelji Vukas uništili život i istrgnuli dijete iz naručja.
"Dijete su ti uzeli. Ne znam kako ga uopće možeš pogledati", podsjetio ju je Marko na nepravdu koju je pretrpjela, naglašavajući gorčinu situacije.
Odluka o povratku u Zagreb
Unatoč snažnoj majčinskoj želji da mu se približi i zagrli ga, Zora je bolno svjesna da bi njezin pristup mogao dodatno zbuniti dječaka. Odlučila je staviti njegovu dobrobit na prvo mjesto. Teška srca donosi odluku o povratku u veliki grad kako bi izbjegla daljnje sukobe i zaštitila Petra od drame koja se odvija u mjestu.
Zora shvaća da mora izgraditi vlastiti život daleko od toksičnog okruženja, iako je to znači da sina ostavlja onima koji su joj ga i oduzeli.
Dječakova zbunjenost
Mali Petar, potpuno nesvjestan prave istine o svojoj biološkoj majci, bori se s vlastitim strahovima i tuđim zlobnim pričama u školi. Djeca ga zadirkuju zbog obiteljske situacije, a on traži sigurnost u poznatom okruženju, bježeći od nepoznatih lica i kompliciranih odnosa koje mu odrasli ne znaju objasniti.
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