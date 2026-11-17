Pritisnuta teretom prošlosti i sukobima s obitelji Vukas, Zora nije mogla tek tako otići u Zagreb, a da barem na trenutak ne vidi svog sina. Dok ga Cvita odgaja i pokušava zaštititi od lokalnih tenzija, Zora je iskoristila priliku da ga promatra poskrivečki. Njena tuga je očita jer su joj okrutni potezi obitelji Vukas uništili život i istrgnuli dijete iz naručja.

"Dijete su ti uzeli. Ne znam kako ga uopće možeš pogledati", podsjetio ju je Marko na nepravdu koju je pretrpjela, naglašavajući gorčinu situacije.