Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora pronašla mir kod barbe Žarka, no nova simpatija mogla bi joj zakomplicirati život

Zora Runje napustila je rodno Vrilo i potražila mir u glavnom gradu. Iako se na prvi pogled čini da je pronašla sigurno utočište kod svog barbe Žarka, sjene iz prošlosti i dalje prijete njezinom novom početku

RTL
30.09.2026 14:30

Nakon što su obiteljske i poslovne napetosti u Vrilu dosegnule vrhunac, Zora je spas potražila daleko od očiju onih koji je osuđuju. U Zagrebu je pronašla dom i posao u restoranu koji vodi njezin brižni barba Žarko.

Vrijedna i skromna, Zora po cijele dane čisti i konobari, pokušavajući zaboraviti na probleme koji su je natjerali na odlazak. Njezin trud nije prošao nezapaženo, no barba Žarko pokazuje pravu očinsku brigu, tjerajući je da malo odmori od napornog rada. Smatrajući je dijelom svoje obitelji, ne dopušta joj da se iscrpljuje.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovo ti je maraton, nije to trka na sto metara", upozorava je Žarko u jednom trenutku, promatrajući kako mlada djevojka bježi u rad kako bi pobjegla od teških misli. Zora mu obećava da će otići čim bude mogla i čim stane na svoje noge, no on za to ne želi ni čuti, tvrdeći da će iz njegove kuće otići samo sa suprugom.

Zabranjena ljubav?

Njezina posvećenost poslu nakratko je prekinuta dolaskom šarmantnog glazbenika Marina, koji u restoranu nastupa kako bi zabavio goste. Marino, primijetivši Zorin naglasak i njezinu samozatajnost, započinje razgovor s njom nakon smjene. Ona mu sramežljivo priznaje kako je stigla iz malog mjesta pokraj Sinja u potrazi za poslom. 

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Žarko, koji Zoru gleda kao vlastitu kćer i osjeća odgovornost za njezinu sigurnost, ne želi da je itko povrijedi u njegovom gradu. Strogo upozorava mladog glazbenika da se drži podalje od nje i da "mladu damu" ne dovodi u neugodan položaj. Marino, svjestan situacije i poštujući svog šefa, privremeno se povlači i slaže se sa Žarkom, ali iskra između njega i Zore očito je upaljena.

Sjene prošlosti

Iako se Zora trudi izgraditi novi život i možda čak pronaći ljubav, jedno veliko pitanje ostaje lebdjeti u zraku i prijeti uništenjem njezine teško stečene idile. Skriva li mlada djevojka pravu istinu o svojoj sestri Kati te djetetu koje je morala dati Cviti?

Dok ona konobari u Zagrebu, njezina obitelj u rodnom kraju proživljava najteže trenutke. Kate se u zatvoru bori s golemim pritiscima i manipulacijama nemilosrdnog upravitelja Krnete i Eve, S druge strane, obiteljski posao Vukasa propada, radnici su pred otkazim.

Ostaje za vidjeti hoće li joj nova "zagrebačka romansa" donijeti utjehu ili će je prošlost ponovno uvući u središte skandala.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje
Divlje pčele

Krneta usred noći izvukao Katu iz ćelije: 'Trebala bi ti biti čast'

Divlje pčele

'Drago mi je da sam opet među živima': Milanov povratak iz bolnice nakratko ujedinio Vukasove

Moglo bi te zanimati

Katarina doznaje za Domazetovu smrt, a Zora upoznaje šarmantnog glazbenika Marina

Nakon Tomine smrti Pere Eranović objavio fotku koja je nasmijala fanove: 'Puni se klub'

Tomina smrt rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Ajme, zaplakala sam, pretužno'

Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost

'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem

Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'

Pročitaj na Net.hr
Tereza Kesovija odgodila oproštajne koncerte u Lisinskom: 'Zbog kardioloških problema...'
Jezivi detalji smrti Hayden Panettiere: Otkriveno što je pronađeno uz beživotno tijelo
Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu
Je li ovo njezina kći ili mlađa verzija? Fotografija slavne glumice zaludjela pratitelje
Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa
Željko Bebek se pohvalio velikim uspjehom kćeri Katarine: 'Danas nam je srce puno ponosa'
Međunarodni dan podcasta otkriva najbolje zvučne formate na Voyo
Sve je provirivalo: Slavne ljepotice zaboravile donje rublje i malo toga ostavile mašti
Valentina Walme i Marko Petrić krstili svoju mezimicu: 'Poseban dan s posebnim ljudima'
Naslijeđe legende živi i danas, a udovica otkriva prave razloge njegove smrti