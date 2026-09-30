Zora pronašla mir kod barbe Žarka, no nova simpatija mogla bi joj zakomplicirati život

Nakon što su obiteljske i poslovne napetosti u Vrilu dosegnule vrhunac, Zora je spas potražila daleko od očiju onih koji je osuđuju. U Zagrebu je pronašla dom i posao u restoranu koji vodi njezin brižni barba Žarko.
Vrijedna i skromna, Zora po cijele dane čisti i konobari, pokušavajući zaboraviti na probleme koji su je natjerali na odlazak. Njezin trud nije prošao nezapaženo, no barba Žarko pokazuje pravu očinsku brigu, tjerajući je da malo odmori od napornog rada. Smatrajući je dijelom svoje obitelji, ne dopušta joj da se iscrpljuje.
"Ovo ti je maraton, nije to trka na sto metara", upozorava je Žarko u jednom trenutku, promatrajući kako mlada djevojka bježi u rad kako bi pobjegla od teških misli. Zora mu obećava da će otići čim bude mogla i čim stane na svoje noge, no on za to ne želi ni čuti, tvrdeći da će iz njegove kuće otići samo sa suprugom.
Zabranjena ljubav?
Njezina posvećenost poslu nakratko je prekinuta dolaskom šarmantnog glazbenika Marina, koji u restoranu nastupa kako bi zabavio goste. Marino, primijetivši Zorin naglasak i njezinu samozatajnost, započinje razgovor s njom nakon smjene. Ona mu sramežljivo priznaje kako je stigla iz malog mjesta pokraj Sinja u potrazi za poslom.
Žarko, koji Zoru gleda kao vlastitu kćer i osjeća odgovornost za njezinu sigurnost, ne želi da je itko povrijedi u njegovom gradu. Strogo upozorava mladog glazbenika da se drži podalje od nje i da "mladu damu" ne dovodi u neugodan položaj. Marino, svjestan situacije i poštujući svog šefa, privremeno se povlači i slaže se sa Žarkom, ali iskra između njega i Zore očito je upaljena.
Sjene prošlosti
Iako se Zora trudi izgraditi novi život i možda čak pronaći ljubav, jedno veliko pitanje ostaje lebdjeti u zraku i prijeti uništenjem njezine teško stečene idile. Skriva li mlada djevojka pravu istinu o svojoj sestri Kati te djetetu koje je morala dati Cviti?
Dok ona konobari u Zagrebu, njezina obitelj u rodnom kraju proživljava najteže trenutke. Kate se u zatvoru bori s golemim pritiscima i manipulacijama nemilosrdnog upravitelja Krnete i Eve, S druge strane, obiteljski posao Vukasa propada, radnici su pred otkazim.
Ostaje za vidjeti hoće li joj nova "zagrebačka romansa" donijeti utjehu ili će je prošlost ponovno uvući u središte skandala.
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