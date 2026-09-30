Zora pronašla mir kod barbe Žarka, no nova simpatija mogla bi joj zakomplicirati život

Zora Runje napustila je rodno Vrilo i potražila mir u glavnom gradu. Iako se na prvi pogled čini da je pronašla sigurno utočište kod svog barbe Žarka, sjene iz prošlosti i dalje prijete njezinom novom početku

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Nakon što su obiteljske i poslovne napetosti u Vrilu dosegnule vrhunac, Zora je spas potražila daleko od očiju onih koji je osuđuju. U Zagrebu je pronašla dom i posao u restoranu koji vodi njezin brižni barba Žarko. Vrijedna i skromna, Zora po cijele dane čisti i konobari, pokušavajući zaboraviti na probleme koji su je natjerali na odlazak. Njezin trud nije prošao nezapaženo, no barba Žarko pokazuje pravu očinsku brigu, tjerajući je da malo odmori od napornog rada. Smatrajući je dijelom svoje obitelji, ne dopušta joj da se iscrpljuje.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovo ti je maraton, nije to trka na sto metara", upozorava je Žarko u jednom trenutku, promatrajući kako mlada djevojka bježi u rad kako bi pobjegla od teških misli. Zora mu obećava da će otići čim bude mogla i čim stane na svoje noge, no on za to ne želi ni čuti, tvrdeći da će iz njegove kuće otići samo sa suprugom.

Zabranjena ljubav?

Njezina posvećenost poslu nakratko je prekinuta dolaskom šarmantnog glazbenika Marina, koji u restoranu nastupa kako bi zabavio goste. Marino, primijetivši Zorin naglasak i njezinu samozatajnost, započinje razgovor s njom nakon smjene. Ona mu sramežljivo priznaje kako je stigla iz malog mjesta pokraj Sinja u potrazi za poslom.

icon-expand Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Žarko, koji Zoru gleda kao vlastitu kćer i osjeća odgovornost za njezinu sigurnost, ne želi da je itko povrijedi u njegovom gradu. Strogo upozorava mladog glazbenika da se drži podalje od nje i da "mladu damu" ne dovodi u neugodan položaj. Marino, svjestan situacije i poštujući svog šefa, privremeno se povlači i slaže se sa Žarkom, ali iskra između njega i Zore očito je upaljena.

Sjene prošlosti