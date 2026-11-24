Zora doživljava poseban trenutak u životu kada prvi put vidi svog biološkog sina Petra i konačno dobiva priliku za susret o kojem je dugo maštala

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Povratak u Vrilo donosi Zori iščekivani trenutak nasamo s malim Petrom. Dječak, ne znajući pravu istinu, nevino je upita: "A gdje si bila?" Zora mu brižno odgovara da je bila "u Zagrebu", na što on dodaje: "A zašto nas nisi došla vidit prije?" Pokušavajući suspregnuti emocije, Zora mu objašnjava: "Pa takav mi je posao. Nisam ni imala vrimena." Znatiželjni Petar odmah je pita: "A šta si radila?", a ona odgovara: "U dućanu jednom." Dječak brzo povlači simpatičnu paralelu i kaže: "Ka baba Ljuba", na što se Zora s osmijehom nadovezuje: "Baš tako, ka baba Ljuba."

icon-expand icon-close icon-close Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ljepša si nego na slikama"

Tijekom razgovora mali Petar izgovara rečenicu koja je Zoru pogodila ravno u srce: "Još si lipša nego na sliki." Kada ga ona zbunjeno upita: "Kakvoj slici?", dječak iskreno odgovara: "Ono koju matra drži u onoj tamo sobi." "Aha, i ti si me odmah pripoznala", nježno kaže Zora, na što dječak spremno potvrđuje s "Jesam." Zora zatim primijeti dječakovu igračku te ga upita: "A ko ti je to? Neki medo? Ko ti ga je poklonio?" Petar ponosno kaže da mu ga je dao "Striko Marko." Na Zorin upit: "Jel ga smijem vidit?", on slatko i oprezno dodaje: "Samo ako ćeš ga vratit."

icon-expand Zora i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL