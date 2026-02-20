Emisije
Divlje pčele

Zora Runje je tragična junakinja 'Divljih pčela': Evo nekoliko stvari koje trebate razumjeti o njoj

U društvu koje strogo kažnjava ženske pogreške, Zora Runje snosi teret odluka koje nisu samo njezine

20.02.2026 09:00

U svijetu 'Divljih pčela', gdje su žene često razapete između dužnosti, obitelji i vlastitih osjećaja, Zora Runje zauzima posebno mjesto. Njezina priča nije glasna ni buntovna poput nekih drugih, neg tiha, unutarnja i bolno osobna. Upravo zato Zora je možda i najtragičniji lik serije.

Dijete rođeno s teretom prošlosti

Zora je možda izvanbračno dijete Divne i Ivice, činjenica koja u tadašnjem društvu nije bila tek obiteljska tajna, nego stigma. Od samog početka njezin identitet obilježen je nečim što nije birala. U patrijarhalnom, ratom obilježenom vremenu, porijeklo određuje sudbinu. Zora odrasta između šutnji, prešućenih istina i osjećaja da mora biti bolja, nježnija i tiša kako bi zaslužila mjesto koje joj po rođenju nije bilo bezuvjetno dano.

Ljepota kao blagoslov i prokletstvo

Zora je lijepa, empatična i sanjarka. Vjeruje u romantične ideale, u ljubav kakvu čita u knjigama. No upravo ta nježnost postaje njezina slabost. 

Trudna s Nikolom i potpuno sama

Najnoviji zaplet njezinu tragediju čini još dubljom, Zora je trudna s Nikolom. U vremenu u kojem je brak svetinja, a izvanbračna trudnoća gotovo društvena presuda, njezina situacija nije samo osobna drama,već postaje egzistencijalni strah. Nikola je otac djeteta, ali reakcije su daleko od bajkovitih. Umjesto sigurnosti, Zora dobiva paniku, tajnovitost i neizvjesnost. Ona nosi dijete, ali i teret odluke koju mora podnijeti gotovo sama.

Između sestara i vlastitog identiteta

Zora je najmlađa od sestara Runje i često se osjeća kao ona koja kasni, emocionalno, životno, sudbinski. Dok druge djeluju odlučnije i snažnije, ona tek traži tko je. U njezinu odnosu prema sestrama krije se i potisnuta pobuna. Osjeća da je oblikuju, da je definiraju, da joj kroje put. A Zora, duboko u sebi, želi samo biti svoja.

Njezina tragedija je ljudska

Zora nije klasična negativka.  Ona je mlada žena koja je povjerovala u ljubav. Koja je željela biti viđena, voljena i zaštićena. Ali umjesto sigurnosti, dobila je strah i društvenu osudu. I upravo u tome leži njezina tragičnost, ona je žrtva vremena, okolnosti i vlastite naivnosti.

Najveća snaga skriva se u njezinoj slabosti

Zorina ženstvenost, nježnost i emotivnost ono su što je čini ranjivom, ali i izuzetnom. U svijetu grubih odluka i muških ambicija, ona ostaje simbol čiste emocije. Možda ne donosi uvijek ispravne odluke, griješi, i sanja previše. Ali Zora Runje nas podsjeća da je ponekad najveća tragedija biti previše iskren u svijetu koji to ne prašta. I zato je ona, bez sumnje, tragična junakinja 'Divljih pčela'.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

