Zora Runje želi napustiti Vrilo: Stipanu priznala veliku odluku koju je dugo skrivala

U trenucima kada se činilo da će njihov susret biti samo još jedan običan razgovor o svakodnevnim problemima, uslijedio je preokret. Stipan je došao sa željom da rasprave o poslovnim odlukama vezanim uz polja i imanje. Govorio je o potrebi za dodatnim radnicima te nabavci potrebne opreme, no Zora ga je ubrzo prekinula.

Nakon kratkog razgovora o tome tko će obavljati poslove na zemlji, Zora je vidno potresena i iscrpljena svime što se dogodilo, odlučila prekinuti nagađanja o poljoprivrednim obavezama.

"Ja ne mogu više izdržati. Moram ti nešto reći", započela je Zora, prekinuvši Stipanovo izlaganje. Ubrzo je izgovorila ono što je očito jako dugo čuvala u sebi te je priznala svoju konačnu odluku: "Ja hoću otići iz Vrila. Pisala sam barba Žarku, rođaku iz Zagreba."

Iako zatečen ovim neočekivanim priznanjem, Stipan je odmah upitao što točno planira tamo raditi i što će biti s njezinom kućom. Zora, puna neizvjesnosti, ali i čvrste odlučnosti, iskreno je odgovorila kako će za početak pokušati pronaći bilo kakav posao, iako još nema jasan plan.

"Ne znam ništa. Znam samo da moram otići odavde", rekla je Zora, a potom uputila Stipanu emotivnu molbu: "I molim te, Stipane, nemoj me tražiti da ostanem."