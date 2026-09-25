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Divlje pčele

Zora Runje želi napustiti Vrilo: Stipanu priznala veliku odluku koju je dugo skrivala

Zora Runje donijela je tešku životnu odluku. U emotivnom i iskrenom razgovoru sa Stipanom, otkrila je kako više ne može ostati u Vrilu te planira svoju budućnost i mir potražiti daleko od dosadašnjeg doma, u Zagrebu

RTL
25.09.2026 21:00

U trenucima kada se činilo da će njihov susret biti samo još jedan običan razgovor o svakodnevnim problemima, uslijedio je preokret. Stipan je došao sa željom da rasprave o poslovnim odlukama vezanim uz polja i imanje. Govorio je o potrebi za dodatnim radnicima te nabavci potrebne opreme, no Zora ga je ubrzo prekinula.

Odlazak u Zagreb daleko od problema

Nakon kratkog razgovora o tome tko će obavljati poslove na zemlji, Zora je vidno potresena i iscrpljena svime što se dogodilo, odlučila prekinuti nagađanja o poljoprivrednim obavezama.

"Ja ne mogu više izdržati. Moram ti nešto reći", započela je Zora, prekinuvši Stipanovo izlaganje. Ubrzo je izgovorila ono što je očito jako dugo čuvala u sebi te je priznala svoju konačnu odluku: "Ja hoću otići iz Vrila. Pisala sam barba Žarku, rođaku iz Zagreba."

Iako zatečen ovim neočekivanim priznanjem, Stipan je odmah upitao što točno planira tamo raditi i što će biti s njezinom kućom. Zora, puna neizvjesnosti, ali i čvrste odlučnosti, iskreno je odgovorila kako će za početak pokušati pronaći bilo kakav posao, iako još nema jasan plan.

"Ne znam ništa. Znam samo da moram otići odavde", rekla je Zora, a potom uputila Stipanu emotivnu molbu: "I molim te, Stipane, nemoj me tražiti da ostanem."

Zora Runje
Zora Runje FOTO: RTL

Umjesto pokušaja odgovaranja i nagovaranja da promijeni mišljenje, Stipan je pokazao iznimno razumijevanje za njezinu tešku situaciju. Očito i sam svjestan svega što je Zora proživjela, nije joj želio stvarati dodatni pritisak.

"Neću", odgovorio joj je kratko i jasno, dodavši s puno suosjećanja: "Znam ja već dugo da tebi u Vrilu nije misto."

Kako bi joj olakšao ovaj veliki životni korak i skinuo barem dio tereta s njezinih leđa, Stipan se ponudio preuzeti brigu o svemu onome što ona ostavlja iza sebe. "Nemoj se brinuti ni za kuću ni za polja. Ja ću se pobrinuti za to", obećao joj je, pružajući joj na taj način sigurnost koja joj je u tom trenutku bila prijeko potrebna.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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