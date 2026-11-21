Nakon burnog susreta i hladnog odbijanja koje je uputila Marinu, Zora se vraća svojim obvezama u zagrebačkom lokalu. Svaki ton pjesme "Jutros mi je ruža procvjetala" nosi težinu svega što je proživjela posljednjih dana, od straha pred zakonom i bjegunčevih obećanja do vlastite unutarnje borbe.
Dok glasom punim emocija ispunjava prostor, Zora ne uspijeva u potpunosti potisnuti napetost i umor koji su se nakupili. Nastup koji je trebao biti tek još jedna večer na pozornici ubrzo poprima sasvim drugačije značenje.
Pogled na slomljenu Katu
Usred pjesme, Zorin pogled zaustavlja se na sestri Kati, koja izgleda vidno slomljeno i iscrpljeno od nedaća koje su je snašle. U tom trenutku Zora jasno vidi koliko tereta Kata nosi na leđima i koliko ju je cijela situacija iscrpila.
Taj prizor djeluje poput okidača – Zora shvaća da bijeg i udaljenost ne brišu ono što je uistinu važno te da je obiteljska bliskost jača od straha i starih rana.
Konačna odluka o povratku u Vrilo
Bez oklijevanja, Zora prilazi sestri i snažno je grli, tražeći u tom zagrljaju snagu za oboje. Njezina odluka više nije predmet dvojbe ni kalkulacija, već jasan rez nakon dugog lutanja.
"Kate, ajmo doma u Vrilo. Pa šta bude da bude", odlučno joj govori Zora, prihvaćajući sve što donosi povratak kući.
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