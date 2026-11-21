Dok pjeva u zagrebačkom lokalu, pogled na iscrpljenu sestru Katu potiče je na konačnu odluku o povratku u rodno mjesto

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Nakon burnog susreta i hladnog odbijanja koje je uputila Marinu, Zora se vraća svojim obvezama u zagrebačkom lokalu. Svaki ton pjesme "Jutros mi je ruža procvjetala" nosi težinu svega što je proživjela posljednjih dana, od straha pred zakonom i bjegunčevih obećanja do vlastite unutarnje borbe. Dok glasom punim emocija ispunjava prostor, Zora ne uspijeva u potpunosti potisnuti napetost i umor koji su se nakupili. Nastup koji je trebao biti tek još jedna večer na pozornici ubrzo poprima sasvim drugačije značenje.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Pogled na slomljenu Katu

Usred pjesme, Zorin pogled zaustavlja se na sestri Kati, koja izgleda vidno slomljeno i iscrpljeno od nedaća koje su je snašle. U tom trenutku Zora jasno vidi koliko tereta Kata nosi na leđima i koliko ju je cijela situacija iscrpila. Taj prizor djeluje poput okidača – Zora shvaća da bijeg i udaljenost ne brišu ono što je uistinu važno te da je obiteljska bliskost jača od straha i starih rana.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Konačna odluka o povratku u Vrilo