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Divlje pčele

Zora se suočava s osudama zbog Kate, Snježana joj dobacuje: 'Ja bih se sramila da mi je sestra ubojica'

Nakon teških obiteljskih tragedija i presude njezinoj sestri, Zora pokušava izgraditi novi život, no prilagodba na zagrebačku svakodnevicu donosi neočekivane prepreke, ponajviše unutar sama četiri zida

RTL
01.10.2026 14:00

Zora je stigla u Zagreb i sada radi u restoranu kod barba Žarka, a privremeni dom pronašla je upravo u njegovoj kući. Suživot s njim, njegovom suprugom Snježanom i kćeri Fani pokazao se prilično izazovnim. Dok se Zora trudi biti poslušna i pravedna, neprestano nailazi na zid neprijateljstva sa Snježanine strane.

'Velegrad nije malo selo'

Zora se ne žali na naporan rad, naglašavajući kako je navikla na težački život i motiku, pa joj rad u restoranu ne pada teško. Jedino na što se još mora naviknuti jest zagrebački javni prijevoz i činjenica da joj treba više od sat vremena vožnje tramvajem. Snježana joj na to pomalo svisoka odgovara: "A to ti je tako u Zagrebu. Svi putuju na posao. Nije to tvoje malo selo pa da je sve iza ugla."

Snježana ju zatim ispituje o kontaktima sa sestrom Katom, koja je završila u zatvoru kao osuđena ubojica. Zora priznaje da joj piše te planira posjetu, ali tek kada pronađe vlastiti stan i bolji posao, kako bi sestri mogla donijeti dobre vijesti.

Teške riječi

Snježana ovdje ne propušta priliku da isprovocira Zoru, optužujući je da zapravo izbjegava Katu te ju pita: "Pa zato jer te sram sestre?". Smireno, ali čvrsto odgovara da se nimalo ne srami svoje sestre.

"A ja bih se, bogami sramila da mi je sestra ubojica." Zora ju samo kratko i bolno podsjeća da nitko od njih ne zna što je Kata zapravo prošla. Snježana na to oštro upozorava Zoru: "Da nisi slučajno okolo pričala po susjedstvu? O toj situaciji drži to lijepo za sebe, jel ti jasno?", dobacuje Snježanja jasno pokazujući da nije oduševljena što je Zora došla kod njih u podstanarstvo.

Snježana, Divlje pčele
Snježana, Divlje pčele FOTO: RTL

Srećom, Zora nije potpuno sama u neprijateljskom okruženju. Barba Žarko jedini prepoznaje njezinu vrijednost i trud. U trenucima kada bi Snježana najradije Zoru pritisnula još više, Žarko staje u njezinu obranu. On smatra da mladu djevojku treba malo poštedjeti i ne tjerati je preko njezinih granica.

Ova epizoda snažno oslikava kontrast između Snježanine malograđanštine i Zorine skromnosti i snage. Iako je pritišće sestra s teretom osude, Zora pokazuje kako pravednost i čisto srce mogu izdržati i najveće uvrede.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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