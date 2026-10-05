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Divlje pčele

Zora se uselila kod Marina, njihov odnos ubrzo postao puno prisniji

Zora je napustila dom barba Žarka i privremeni smještaj pronašla kod Marina. Osim što joj je pružio krov nad glavom, Marino preuzima i ulogu glazbenog mentora, a njihov odnos polako prelazi granice običnog prijateljstva

RTL
05.10.2026 20:45

Nakon što je otišla od barba Žarka, Zora je bila prisiljena potražiti novi dom. Marino ju je spremno primio u svoju sobu, naglasivši kako joj želi pomoći te da ništa ne očekuje zauzvrat. "Ponudio sam ti mjesto dok se ne snađeš. Ništa ne očekujem od tebe. Pa neću te pustiti da spavaš po klupama", umirio ju je Marino nakon što je Zora nesigurno predložila da možda ipak ode jer je to "loša ideja".

Kako je u sobi bio samo jedan krevet, mlada Zora našla se u pomalo nezgodnoj situaciji brinući o tome gdje će tko spavati. "A ako ostanem, ovdje ću spavati? Ima samo jedan krevet." Ipak, Marino se ponio kao pravi kavalir i odlučio spavati na pomoćnom ležaju. "To ćeš ti spavati, ja ću na pomoćnom", spremno je odgovorio.

Pripreme za audiciju

Iako je Zora navikla izvoditi tradicionalne pjesme i lokalne napjeve te se pohvalila kako zna pjevati "sve iz Malog mista, iz Bosne i iz Like", Marino za nju ima potpuno drugačiji plan jer joj je dogovorio važnu audiciju u hotelu. Objasnio joj je da gosti s dubokim džepovima preferiraju strani repertoar i da se tome moraju prilagoditi. "Ovo je fini hotel. Bilo bi dobro da znaš nešto strano, to oni vole čuti", savjetovao joj je.

Zora i Marino, Divlje pčele
Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Zato je započela mala glazbena proba tijekom koje je Marino preuzeo ulogu učitelja. Zora je tako morala ostaviti po strani svoje uobičajene pjesme i naučiti talijansku šansonu, marljivo bilježeći nepoznate riječi na papir nakon što joj je Marino rekao: "Sad uzmi papir i olovku i napiši tekst", kako bi zvučala što uvjerljivije.

Neočekivani poljubac

Zajedničko vrijeme učinili su svoje pa su se u jednom trenutku emocije između njih dvoje dodatno zahuktale i dogodio se poljubac. Zora se nakon toga povukla, iskreno priznavši da jako teško poklanja povjerenje ljudima. "Ja ne mogu vjerovati ljudima tako lako", priznala mu je nesigurno.

Marino ju je odmah umirio i uvjeravao da je uz njega u potpunosti sigurna te da je nikada neće ni na što siliti ako ona to ne želi. "Znam, ali meni možeš. Ne želim te ni na što siliti i neću to ponoviti. Oprosti", rekao je uz blagi ton i sramežljivu ispriku zbog poljupca.

Zora i Marino, Divlje pčele
Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

"Dobro, sad u tom tonu, vedri i nasmijani možemo na audiciji pokazati što znaš", zaključio je Marino.

Pred njom i Marinom sada su sasvim novi izazovi, kako na velikoj glazbenoj pozornici, tako i u njihovom nepredvidivom privatnom odnosu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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