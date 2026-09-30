Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli

Preseljenje iz malog mjesta u veliki grad sa sobom uvijek donosi brojne izazove, ali i neočekivane susrete. Zorin put ukrstio se sa šarmantnim glazbenikom Marinom, no otvara se i pitanje krije li se tu potencijalna opasnost za naivnu djevojku

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Susret pod krovom barbe Žarka

Zora je privremeno utočište pronašla u Zagrebu kod barbe Žarka, gdje marljivo radi i pomaže u kućanstvu, ponajviše perući suđe. Žarko je iznimno zaštitnički nastrojen prema mladoj djevojci iz Vrila, nedaleko od Sinja. Jasno joj je poručio kako pazi na nju u velikom gradu te da će iz njegove kuće otići samo s mužem. Iako Zora skromno ističe kako ne bi htjela smetati te obećava da će otići čim bude mogla, Žarko ne želi ni čuti za to da mladu i neudatu djevojku pusti samu u nemilosrdan svijet.

Šarmantni glazbenik Marino

U priču tada ulazi Marino, lokalni glazbenik koji kod Žarka zabavlja goste. Marino već pri prvom susretu pokazuje iznimno samopouzdanje. Kada ga Žarko upozorava da mora biti na vrhuncu zadatka, Marino bez oklijevanja odgovara da je on uvijek na vrhuncu te ističe kako svira s istim žarom bez obzira na to ima li u publici jedan čovjek ili tisuću ljudi. Njegov talent dolazi do izražaja i kroz emotivne izvedbe romantičnih talijanskih pjesama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Susret u kuhinji brzo se pretvara u spontani razgovor u kojem Marino vješto lomi led, pokazujući interes za novu djevojku u kući.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Obostrana privlačnost ili skrivena opasnost?

Marino odmah primjećuje Zoru i po govoru prepoznaje da nije iz Zagreba. Kada mu ona stidljivo otkrije da dolazi iz Vrila, on šarmantno uzvraća kako su tamo očito sve djevojke lijepe. Njihovo službeno upoznavanje odiše obostranom simpatijom. Marino ne propušta priliku za blagi flert, opraštajući se riječima kako se nada da će se vidjeti "možda već u zoru", igrajući se njezinim imenom.

icon-expand Zora Runje FOTO: RTL