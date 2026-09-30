Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli

Preseljenje iz malog mjesta u veliki grad sa sobom uvijek donosi brojne izazove, ali i neočekivane susrete. Zorin put ukrstio se sa šarmantnim glazbenikom Marinom, no otvara se i pitanje krije li se tu potencijalna opasnost za naivnu djevojku

RTL
30.09.2026 09:00

Susret pod krovom barbe Žarka

Zora je privremeno utočište pronašla u Zagrebu kod barbe Žarka, gdje marljivo radi i pomaže u kućanstvu, ponajviše perući suđe. Žarko je iznimno zaštitnički nastrojen prema mladoj djevojci iz Vrila, nedaleko od Sinja. Jasno joj je poručio kako pazi na nju u velikom gradu te da će iz njegove kuće otići samo s mužem. Iako Zora skromno ističe kako ne bi htjela smetati te obećava da će otići čim bude mogla, Žarko ne želi ni čuti za to da mladu i neudatu djevojku pusti samu u nemilosrdan svijet.

Šarmantni glazbenik Marino

U priču tada ulazi Marino, lokalni glazbenik koji kod Žarka zabavlja goste. Marino već pri prvom susretu pokazuje iznimno samopouzdanje. Kada ga Žarko upozorava da mora biti na vrhuncu zadatka, Marino bez oklijevanja odgovara da je on uvijek na vrhuncu te ističe kako svira s istim žarom bez obzira na to ima li u publici jedan čovjek ili tisuću ljudi.

Njegov talent dolazi do izražaja i kroz emotivne izvedbe romantičnih talijanskih pjesama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Susret u kuhinji brzo se pretvara u spontani razgovor u kojem Marino vješto lomi led, pokazujući interes za novu djevojku u kući.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Obostrana privlačnost ili skrivena opasnost?

Marino odmah primjećuje Zoru i po govoru prepoznaje da nije iz Zagreba. Kada mu ona stidljivo otkrije da dolazi iz Vrila, on šarmantno uzvraća kako su tamo očito sve djevojke lijepe. Njihovo službeno upoznavanje odiše obostranom simpatijom. Marino ne propušta priliku za blagi flert, opraštajući se riječima kako se nada da će se vidjeti "možda već u zoru", igrajući se njezinim imenom.

Zora Runje
Zora Runje FOTO: RTL

Zora, nenaviknuta na ovakvu pažnju u velikom gradu, očito nije ravnodušna na njegove komplimente i opušten pristup.

Iako se na prvi pogled čini kako bi ovo mogao biti početak jedne romantične zagrebačke priče, ostaje visjeti u zraku pitanje je li Marino samo vješti zavodnik. Zora će morati pažljivo koračati. Vrijeme će pokazati jesu li Marinove namjere iskrene ili se iza njegovog šarma krije opasnost koja bi Zori mogla slomiti srce.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje marino
Divlje pčele

Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'

Divlje pčele

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Moglo bi te zanimati

Katarina doznaje za Domazetovu smrt, a Zora upoznaje šarmantnog glazbenika Marina

Nakon Tomine smrti Pere Eranović objavio fotku koja je nasmijala fanove: 'Puni se klub'

Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost

Ante bježi od pravde, a kod Vukasa novi problemi: 'Nikola više nikoga ne sluša, do kada će ovo trajati?'

'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem

Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'

Pročitaj na Net.hr
Valentina Walme i Marko Petrić krstili svoju mezimicu: 'Poseban dan s posebnim ljudima'
Naslijeđe legende živi i danas, a udovica otkriva prave razloge njegove smrti
Objavljen video koji je Presley Gerber snimio nekoliko sati prije smrti
Preminula trinaestogodišnja kći poznatog glumca: 'Srca su nam slomljena'
F1 ljepotica koja ostavlja bez daha: Verstappenova Kelly mami poglede gdje god se pojavi
Za njom su uzdisale generacije muškaraca: Ovako danas izgleda Monica Bellucci
Erika Kirk je usredotočena na 'odlazak u raj kako bi ponovno vidjela supruga'
Šokantni detalji razvoda Toma Bradyja i Gisele Bündchen: Otkrivene dosad nepoznate stvari
Vera Wang iznenadila objavom selfieja bez šminke iz kreveta: 'U mojem pravom uredu'
Fani Stipković pokazala kako izgleda navijanje u njenom domu uoči susreta sa Španjolskom