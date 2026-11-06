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Divlje pčele

Zora slomljena nakon što joj je Marko donio vijesti o Kati i pokazao sliku sina

Nakon što je sinoć pjevala pod umjetničkim imenom Lola, Zora se našla s Markom Vukasom u Bellavisti. Umjesto opuštenog razgovora, dočekale su je šokantne vijesti o sestri Katarini, ali i bolan podsjetnik na sina kojeg nije vidjela dugih šest godina

RTL.hr
06.11.2026 21:00

Pjevačica Lola i neočekivani gost

Zora je sinoć nastupala na pozornici Bellaviste kao Lola, pokušavajući zaboraviti tešku prošlost iz Vrila. Marko Vukas ju je prepoznao u publici, a njihov dogovoreni susret danas donio je puno emocija. "Puno si lipša ovako", rekao joj je Marko, pokušavajući probiti led. Zora mu je odmah dala do znanja da želi zaboraviti na selo i na sve što se tamo dogodilo, držeći ga na distanci.

Šokantna istina o Katarini

Razgovor je brzo poprimio mračniji ton kada je Marko otkrio nove detalje vezane za njezinu sestru Katarinu. Zora nije znala što se događa s njezinom obitelji, a Marko ju je suočio sa surovom stvarnošću. "Kate je pobjegla iz zatvora", izravno joj je rekao, otkrivajući joj istinu. Zora je ostala u šoku, potpuno tužna i slomljena, shvativši da njena sestra prolazi kroz pravi pakao dok se ona skriva pod tuđim imenom.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Slika malog Petra

Najteži trenutak uslijedio je kada je Zora počela ispitivati za svog biološkog sina Petra, kojeg odgajaju Cvita i Nikola. Nije ga vidjela dugih šest godina, a bol zbog razdvojenosti i dalje joj razdire srce. Marko joj pritom pokazuje sliku malog dječaka uz riječi: "Dobar je momak, imam sliku." Zora se potpuno rastužila gledajući fotografiju djeteta koje ne smije zvati svojim.

Ovaj emotivni vrtlog u Bellavisti jasno pokazuje da Zora ne može tek tako pobjeći od svoje prošlosti. Ostaje za vidjeti hoće li se napokon vratiti u Vrilo i suočiti s duhovima koje je ostavila za sobom.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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