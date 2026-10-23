Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora šokirala Marina priznanjem! 'Ne želim dijete, jedno sam već rodila'

Nakon nesporazuma i ljubomornih ispada, Zora je odlučila otvoriti dušu i priznati Marinu svoju najdublju i najbolniju tajnu

RTL
23.10.2026 11:30

Nesporazum i posjet doktoru

Nakon što se Zora vratila iz grada, Marino joj je priznao da ju je pratio te da je mislio da se viđa s nekime. Njegova sumnjičavost jako ju je povrijedila, a ubrzo mu je objasnila pravi razlog svog izbivanja.

"Da si samo malo obratio pažnju na ploču na toj kući, znao bi gdje sam bila. Bila sam kod doktora", oštro mu je odgovorila Zora, a potom mu otkrila pravu istinu: "Mislila sam da sam noseća, ali nisam."

Zora ne želi djecu!

Nakon tog priznanja, Marino je pokušao smiriti situaciju. Misleći da je Zora tužna jer nije trudna te da silno želi postati majka, počeo joj je govoriti kako će i njihovo dijete doći jednoga dana te da se ne mora brinuti.

Međutim, njezina reakcija bila je potpuno neočekivana. Oštro ga je prekinula i dala mu do znanja da njeni planovi za budućnost ne uključuju majčinstvo. "Pa ne želim dijete. Imala sam već, jedno sam rodila i ne želim. Nikad više nisam ja za mater", šokirala ga je Zora.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Bolna tajna isplivala na površinu

Vidjevši da više nema smisla skrivati prošlost, Zora mu je ispričala cijelu svoju tragičnu priču. Priznala je kako je prije šest godina rodila dijete koje su joj na kraju uzeli te da je to ostavilo duboku traumu s kojom se svakodnevno bori.

Unatoč šoku, Marino joj je pružio podršku, što je nju duboko dirnulo. "Marino, ti si jedini koji ovo čuje, a nije me osudio", zaključila je Zora, slomljena, ali zahvalna na njegovom razumijevanju.

Podsjetimo, Zora je prije šest godina ostala trudna s Nikolom Vukasom, koji je tada bio u braku s Cvitom. Nakon poroda ostala je bez sina kojeg je Cvita uzela i odgajala kao vlastito dijete. Zora ga od tada nije vidjela, a bol zbog gubitka prati je već godinama.

Cvita i Andrija, Divlje pčele
Cvita i Andrija, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora za sve što se dogodilo krivi i samu sebe jer smatra da je pogriješila kada je završila u krevetu s tuđim mužem. Upravo zbog tog iskustva ne želi ponovno postati majka jer se boji da bi još jednom mogla proživjeti istu bol.

Iako joj je Marino nakon priznanja pružio podršku i nije je osuđivao, ostaje pitanje razumije li doista koliko je duboka njezina trauma. Hoće li Marino uspjeti prihvatiti Zorinu prošlost i njezinu odluku da više ne želi djecu ili će se upravo to pokazati kao nova prepreka njihovoj ljubavi?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje marino
Divlje pčele

Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije

Divlje pčele

Aldo iz Krnetinog ureda zove Jakova: 'Pitanje je života i smrti'

Moglo bi te zanimati

Ante se bori za život!

Anđelko spomenuo Tomu Domazeta, a Ranku se lice sledilo! Istina je mnogo strašnija nego što misli

Ivica se vratio na mjesto incidenta, a onda je nastao kaos! Mirjana Vukas nije ga štedjela na riječima

Katarina sve priznala inspektoru Žuveli u samici, Krneta izgubio kontrolu

Krstin sin Jovan stigao u Vrilo, šarmirao Cvitu i Luce već pri prvom susretu!

Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

Pročitaj na Net.hr
Zrinka Cvitešić u društvu slavnog glumca: Domaća glumica pojavila se u hit-seriji
Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije
Pjevačica iznenadila novim izgledom: Iza njezine transformacije krije se dugogodišnja borba
Preminuo je bivši teen idol, glumac Michael Gray: 'Na vrhuncu slave nije mogao izaći iz kuće'
Poznato je kada i gdje će se održati komemoracija za Gorana Bareta: 'Počast rock pjesniku'
Od golišavih izdanja i glamura crvenog tepiha do ležernih svakodnevnih kombinacija
Preminuo tvorac popularne igre Stick Run: 'Manuel Otto imao je samo 30 godina'
Otac Meghan Markle prijavljen policiji zbog ozbiljnih optužbi: Sin tvrdi da je našao dokaze
Nives Ivanković ne zaboravlja Dolores Lambašu: 'Zauvijek je u mom sjećanju'
Sjećate li se Daenerys? Slavna glumica prošla je kroz pakao koji je skrivala od svijeta