Zora šokirala Marina priznanjem! 'Ne želim dijete, jedno sam već rodila'

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Nesporazum i posjet doktoru

Nakon što se Zora vratila iz grada, Marino joj je priznao da ju je pratio te da je mislio da se viđa s nekime. Njegova sumnjičavost jako ju je povrijedila, a ubrzo mu je objasnila pravi razlog svog izbivanja. "Da si samo malo obratio pažnju na ploču na toj kući, znao bi gdje sam bila. Bila sam kod doktora", oštro mu je odgovorila Zora, a potom mu otkrila pravu istinu: "Mislila sam da sam noseća, ali nisam."

Zora ne želi djecu!

Nakon tog priznanja, Marino je pokušao smiriti situaciju. Misleći da je Zora tužna jer nije trudna te da silno želi postati majka, počeo joj je govoriti kako će i njihovo dijete doći jednoga dana te da se ne mora brinuti. Međutim, njezina reakcija bila je potpuno neočekivana. Oštro ga je prekinula i dala mu do znanja da njeni planovi za budućnost ne uključuju majčinstvo. "Pa ne želim dijete. Imala sam već, jedno sam rodila i ne želim. Nikad više nisam ja za mater", šokirala ga je Zora.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Bolna tajna isplivala na površinu

Vidjevši da više nema smisla skrivati prošlost, Zora mu je ispričala cijelu svoju tragičnu priču. Priznala je kako je prije šest godina rodila dijete koje su joj na kraju uzeli te da je to ostavilo duboku traumu s kojom se svakodnevno bori. Unatoč šoku, Marino joj je pružio podršku, što je nju duboko dirnulo. "Marino, ti si jedini koji ovo čuje, a nije me osudio", zaključila je Zora, slomljena, ali zahvalna na njegovom razumijevanju. Podsjetimo, Zora je prije šest godina ostala trudna s Nikolom Vukasom, koji je tada bio u braku s Cvitom. Nakon poroda ostala je bez sina kojeg je Cvita uzela i odgajala kao vlastito dijete. Zora ga od tada nije vidjela, a bol zbog gubitka prati je već godinama.

icon-expand Cvita i Andrija, Divlje pčele FOTO: RTL