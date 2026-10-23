Zora šokirala Marina priznanjem! 'Ne želim dijete, jedno sam već rodila'

Nesporazum i posjet doktoru
Nakon što se Zora vratila iz grada, Marino joj je priznao da ju je pratio te da je mislio da se viđa s nekime. Njegova sumnjičavost jako ju je povrijedila, a ubrzo mu je objasnila pravi razlog svog izbivanja.
"Da si samo malo obratio pažnju na ploču na toj kući, znao bi gdje sam bila. Bila sam kod doktora", oštro mu je odgovorila Zora, a potom mu otkrila pravu istinu: "Mislila sam da sam noseća, ali nisam."
Zora ne želi djecu!
Nakon tog priznanja, Marino je pokušao smiriti situaciju. Misleći da je Zora tužna jer nije trudna te da silno želi postati majka, počeo joj je govoriti kako će i njihovo dijete doći jednoga dana te da se ne mora brinuti.
Međutim, njezina reakcija bila je potpuno neočekivana. Oštro ga je prekinula i dala mu do znanja da njeni planovi za budućnost ne uključuju majčinstvo. "Pa ne želim dijete. Imala sam već, jedno sam rodila i ne želim. Nikad više nisam ja za mater", šokirala ga je Zora.
Bolna tajna isplivala na površinu
Vidjevši da više nema smisla skrivati prošlost, Zora mu je ispričala cijelu svoju tragičnu priču. Priznala je kako je prije šest godina rodila dijete koje su joj na kraju uzeli te da je to ostavilo duboku traumu s kojom se svakodnevno bori.
Unatoč šoku, Marino joj je pružio podršku, što je nju duboko dirnulo. "Marino, ti si jedini koji ovo čuje, a nije me osudio", zaključila je Zora, slomljena, ali zahvalna na njegovom razumijevanju.
Podsjetimo, Zora je prije šest godina ostala trudna s Nikolom Vukasom, koji je tada bio u braku s Cvitom. Nakon poroda ostala je bez sina kojeg je Cvita uzela i odgajala kao vlastito dijete. Zora ga od tada nije vidjela, a bol zbog gubitka prati je već godinama.
Zora za sve što se dogodilo krivi i samu sebe jer smatra da je pogriješila kada je završila u krevetu s tuđim mužem. Upravo zbog tog iskustva ne želi ponovno postati majka jer se boji da bi još jednom mogla proživjeti istu bol.
Iako joj je Marino nakon priznanja pružio podršku i nije je osuđivao, ostaje pitanje razumije li doista koliko je duboka njezina trauma. Hoće li Marino uspjeti prihvatiti Zorinu prošlost i njezinu odluku da više ne želi djecu ili će se upravo to pokazati kao nova prepreka njihovoj ljubavi?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.