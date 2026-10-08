Zora sve popularnija, a Marino povukao drastičan potez! Gazdi zaprijetio odlaskom

Pregovori oko plaće
Marino odlučuje uzeti stvari u svoje ruke i traži od gazde Nene veći honorar za sebe i Zoru uz riječi: "Dobro joj leži ova uloga, jedu joj iz ruke, a onda se slažeš da dobijemo veću plaću. I ja i ona." Neno ga podsjeća da im je plaća već povišena prije dva mjeseca.
"Što bi ti klub da ti prepišem? Snađite se", odrješito mu odgovara gazda, odbijajući u početku značajnije povećanje
Nezadovoljan odgovorom, Marino upozorava šefa da bi se doista mogli snaći. "A mogli bi se mi snaći. Možda negdje drugdje", odbrusio je, implicirajući mogući odlazak iz kluba.
Pritisnut tom prijetnjom, Neno ipak nevoljko pristaje na manju povišicu riječima: "Mogu vam povisiti, ali ne puno", no tenzije očito ostaju prisutne. Zora, koja u klubu nastupa i pod umjetničkim imenom Lola, za to vrijeme privlači pažnju bogatih gostiju.
Hoće li ovaj kompromis oko novca biti dovoljan da ih trajno zadrži u klubu ili će Lola i Marino ipak pronaći bolju ponudu?
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