Zora sve popularnija, a Marino povukao drastičan potez! Gazdi zaprijetio odlaskom

Marino odlučuje uzeti stvari u svoje ruke i traži od gazde Nene veći honorar za sebe i Zoru uz riječi: "Dobro joj leži ova uloga, jedu joj iz ruke, a onda se slažeš da dobijemo veću plaću. I ja i ona." Neno ga podsjeća da im je plaća već povišena prije dva mjeseca.

"Što bi ti klub da ti prepišem? Snađite se", odrješito mu odgovara gazda, odbijajući u početku značajnije povećanje

Nezadovoljan odgovorom, Marino upozorava šefa da bi se doista mogli snaći. "A mogli bi se mi snaći. Možda negdje drugdje", odbrusio je, implicirajući mogući odlazak iz kluba.