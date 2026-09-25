Zora traži samo jedan susret s djetetom, ali Cvita joj zatvara vrata: 'Molim te, pusti me da vidim dite'

Zora se pojavila na Cvitinim vratima. Iako su u već poljuljanim odnosima, Zora je svog vlastitog mira u duši htjela barem na kratko vidjeti dijete koje joj je uzela Cvita. Njezina molba bila je ispunjena tugom i očajem, no naišla je na hladan zid. Zora ju je u jednom trenutku preklinjala, podsjećajući na svoju ulogu u djetetovu životu.

"Molim te, pusti me da vidim dite", zavapila je Zora, ističući neospornu činjenicu: "Ja sam ga rodila".

Cvita je, s druge strane, ostala potpuno nepokolebljiva. Njezina reakcija na Zorin dolazak bila je oštra i direktna, ne ostavljajući nimalo prostora za kompromis. Zori je jasno dala do znanja da dijete ne može zvati svojim.