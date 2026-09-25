Zora traži samo jedan susret s djetetom, ali Cvita joj zatvara vrata: 'Molim te, pusti me da vidim dite'

Zora se pojavila na Cvitinim vratima. Iako su u već poljuljanim odnosima, Zora je svog vlastitog mira u duši htjela barem na kratko vidjeti dijete koje joj je uzela Cvita. Njezina molba bila je ispunjena tugom i očajem, no naišla je na hladan zid. Zora ju je u jednom trenutku preklinjala, podsjećajući na svoju ulogu u djetetovu životu.
"Molim te, pusti me da vidim dite", zavapila je Zora, ističući neospornu činjenicu: "Ja sam ga rodila".
Cvita je, s druge strane, ostala potpuno nepokolebljiva. Njezina reakcija na Zorin dolazak bila je oštra i direktna, ne ostavljajući nimalo prostora za kompromis. Zori je jasno dala do znanja da dijete ne može zvati svojim.
"Ma što si ti mislila? Svaki put kad ti padne na pamet dolazit ovamo?", oštro je uzvratila Cvita. Podsjetila je Zoru na njihov raniji, strog dogovor koji brani ovakve nenajavljene posjete. Prema Cvitinim riječima, Zora je prekršila pravila koja su odavno postavljena.
"Ponašaš se tako samo zato što Kate nema", predbacila joj je Zora.
Cvita je ove optužbe odbacila, naglasivši da joj je žao što Zora tako misli, ali je zaključila razgovor hladnom preporukom da je najpametnije da Zora odmah ode.
Obiteljske razmirice u selu očito neće tako brzo utihnuti. Sudbina djeteta, rastrganog između dviju žena i teške obiteljske povijesti, ostaje u samom središtu ove tragične priče.
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