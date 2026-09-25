Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora traži samo jedan susret s djetetom, ali Cvita joj zatvara vrata: 'Molim te, pusti me da vidim dite'

Napetosti u obitelji Runje ne jenjavaju. Ono što je trebao biti samo kratak posjet Zore u Cvitin dom, pretvorilo se u svađu. Situacija je eskalirala kada se Zora pojavila na vratima, tražeći samo jednu stvar - priliku da vidi dijete

RTL
25.09.2026 08:00

Zora se pojavila na Cvitinim vratima. Iako su u već poljuljanim odnosima, Zora je svog vlastitog mira u duši htjela barem na kratko vidjeti dijete koje joj je uzela Cvita. Njezina molba bila je ispunjena tugom i očajem, no naišla je na hladan zid. Zora ju je u jednom trenutku preklinjala, podsjećajući na svoju ulogu u djetetovu životu.

"Molim te, pusti me da vidim dite", zavapila je Zora, ističući neospornu činjenicu: "Ja sam ga rodila".

Cvita je, s druge strane, ostala potpuno nepokolebljiva. Njezina reakcija na Zorin dolazak bila je oštra i direktna, ne ostavljajući nimalo prostora za kompromis. Zori je jasno dala do znanja da dijete ne može zvati svojim.

Zora Runje
Zora Runje FOTO: RTL

"Ma što si ti mislila? Svaki put kad ti padne na pamet dolazit ovamo?", oštro je uzvratila Cvita. Podsjetila je Zoru na njihov raniji, strog dogovor koji brani ovakve nenajavljene posjete. Prema Cvitinim riječima, Zora je prekršila pravila koja su odavno postavljena.

"Ponašaš se tako samo zato što Kate nema", predbacila joj je Zora.

Cvita je ove optužbe odbacila, naglasivši da joj je žao što Zora tako misli, ali je zaključila razgovor hladnom preporukom da je najpametnije da Zora odmah ode.

Obiteljske razmirice u selu očito neće tako brzo utihnuti. Sudbina djeteta, rastrganog između dviju žena i teške obiteljske povijesti, ostaje u samom središtu ove tragične priče.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje cvita runje
Divlje pčele

Katarina se u zatvoru suočila s Evom, ona joj pokazala tko je tamo glavni: 'Ovo je moje dvorište, zapamti to'

Divlje pčele

'Teodora je mrtva': Vijest koja je dotukla Ivicu iza zatvorskih rešetaka

Moglo bi te zanimati

'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

'Ti si mene izdala, a ja sam tebi uzela dijete...': Cvita i Zora nakon svega više nisu sestre

'Oprosti mi, nisam te uspio zaštititi...': Jakovljev susret s Teodorom u mrtvačnici rasplakao sve

'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Dani prije vjenčanja pretvorili su se u pakao: Karmela doznala vijesti koje su joj slomile srce

Pročitaj na Net.hr
Tomislav je pobjednik zagrebačkog tjedna Večere za 5: 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'
Godinama bio na meti kritika zbog razvoda: Ovako danas izgleda kći Francesca Tottija
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem
Ella Dvornik iskreno o tajanstvenom 'Meštru': 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Emotivna komemoracija za Jimmyja Stanića: Brojni poznati došli se oprostiti od velikana
Dvostruka pobjednica Eurosonga Loreen stigla u BiH: Posjetila poznate tunele u Visokom
Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, videosnimka postala viralni hit