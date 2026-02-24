Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora u 'Divljim pčelama' donijela definitivnu odluku o trudnoći!

Zora je u seriji 'Divlje pčele' donijela konačnu odluku

RTL.hr
24.02.2026 10:42

Zora govori Nikoli da ne može napraviti ono što je želio, nastavit će s trudnoćom. Odlučila je roditi dijete i brinuti se o njemu sama u seriji 'Divlje pčele'. Za to vrijeme, Kate ništa ne sluti, sjedi s Ivicom i razgovara s njim o udruživanju u zadrugu.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita hvata Mirjanu i Domazeta na djelu te traži istinu. Krsto je kod Luce, a onda stiže i Šušnjara koji kaže Krsti da bi trebao otići i pustiti Luce na miru.

Domazet ima plan koji bi Mirjanu mogao skupo koštati, a u slučajnom susretu s Ivicom. Badurina upoznaje Rajku i Anđelka, a Vice ispred Tereze i Marka snuje o novim poslovnim planovima.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele zora divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Ekipa 'Divljih pčela' zna kako iskoristiti sunčani dan! Set su preselili na otvoreno

Svadba je za samo dva dana! Ranko je kum, a Katarina djeluje sve sjetnije

Pao je poljubac! Zdravko i Luce nisu odoljeli trenutku bliskosti

Lidija Kordić zablistala kao riđokosa! Mlada glumica 'Divljih pčela' u centru pažnje dok Zoru u seriji čeka životni preokret

Cvita je spremna raskrinkati Mirjanu i Domazeta, a Lucu čeka neugodno iznenađenje

Koliko godina imaju Vice, Tereza i Čavka? Ljubavni trokut 'Divljih pčela' koji je postao glavna tema među gledateljima