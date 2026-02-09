Zora u strahu posegnula za nožem, a ono što je zatim učinila moglo bi je skupo stajati

Radnja 'Divljih pčela' je dobila neočekivani zaokret nakon što je Zora Runje zahvalila Marku Vukasu na pomoći. Međutim, idila je kratko trajala. Marko je ubrzo prešao granicu, a Zorino pitanje "Šta radiš?" bilo je početak mučne konfrontacije. Njegov pokušaj da joj se približi naišao je na odlučno odbijanje. "Makni se", rekla je Zora, no on nije odustajao.

Njegove riječi "mislim da smo ti i ja prijatelji" zazvučale su kao prijetnja, a ne kao ponuda prijateljstva. Zora mu je hrabro uzvratila, jasno dajući do znanja kakvo mišljenje ima o njemu i njegovim namjerama. "Nismo mi nikakvi prijatelji. Ti si bolestan", odbrusila mu je, na što je on postao još agresivniji. U trenucima koji su uslijedili, njezini povici "Ma pusti me!" odzvanjali su u tišini, otkrivajući svu brutalnost situacije.