Divlje pčele

Zora u strahu posegnula za nožem, a ono što je zatim učinila moglo bi je skupo stajati

Ono što je započelo kao trenutak zahvalnosti pretvorilo se u borbu za život, kada je Marko Vukas pokazao svoje pravo, mračno lice Zori Runje

RTL.hr
09.02.2026 20:30

Radnja 'Divljih pčela' je dobila neočekivani zaokret nakon što je Zora Runje zahvalila Marku Vukasu na pomoći. Međutim, idila je kratko trajala. Marko je ubrzo prešao granicu, a Zorino pitanje "Šta radiš?" bilo je početak mučne konfrontacije. Njegov pokušaj da joj se približi naišao je na odlučno odbijanje. "Makni se", rekla je Zora, no on nije odustajao.

Njegove riječi "mislim da smo ti i ja prijatelji" zazvučale su kao prijetnja, a ne kao ponuda prijateljstva. Zora mu je hrabro uzvratila, jasno dajući do znanja kakvo mišljenje ima o njemu i njegovim namjerama. "Nismo mi nikakvi prijatelji. Ti si bolestan", odbrusila mu je, na što je on postao još agresivniji. U trenucima koji su uslijedili, njezini povici "Ma pusti me!" odzvanjali su u tišini, otkrivajući svu brutalnost situacije.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena prošlosti i prijetnja

Kada se činilo da je Zora ostala bez izlaza, u očajničkom pokušaju da se obrani posegnula je za jedinim oružjem koje joj je preostalo, bolnom prošlošću koja ih veže. "Gori u paklu kao oni tvoj", izgovorila je, podsjećajući Marka na Petra i otvarajući stare rane. Činilo se da je spomen brata na trenutak zaustavio Markov napad, ali nije ga otjerao.

Suočena s njegovom neumoljivošću, Zora je donijela drastičnu odluku. "Idem po pušku", izjavila je hladno, pokazavši da je spremna braniti se do kraja. Iako se povukao, njegove završne riječi bile su sve samo ne znak predaje. "Srest ćemo se ti i ja. Budi sigurna", poručio joj je, ostavljajući Zoru u strahu, a gledatelje u neizvjesnosti. Ovaj sukob je očito daleko od završenog.

Zora i Marko, Divlje pčele
Zora i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

