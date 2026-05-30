Zora u suzama bježi od istine, a samo joj Toma pruža utočište

U emotivnom razgovoru s Tomom Domazetom, Zora je otkrila šokantne detalje koji bi mogli promijeniti tijek suđenja, ali i uništiti sve tri sestre. Slomljena i u suzama, priznala je kako se osjeća izgubljeno i da je sve što je rekla na sudu bilo pogrešno.

Prijeti li Kate smrtna kazna?

Nakon još jednog napornog dana u sudnici, ni Zora ni Toma ne skrivaju pesimizam. "Mislim da ne stojimo baš najbolje", iskreno priznaje Toma, a Zora se s njim bolno slaže. Atmosfera je ispunjena strahom od najgoreg mogućeg ishoda. Tomine riječi lede krv u žilama dok izgovara ono čega se svi pribojavaju: "Ako uspiju dokazati da su Kate i on planirali ubiti Petra, mislim da bi Kate mogla dobiti smrtnu kaznu."

Na tu pomisao, Zora ostaje bez riječi, shvaćajući da je njezina sestra na korak od propasti. Osjećaj odgovornosti i kajanja potpuno ju je shrvao. "Sve što sam rekla, krivo sam rekla. Puno sam se bila izgubila", jecajući je priznala Tomi, tražeći utjehu u trenucima potpunog očaja.

Istina kao jedini izlaz ili put u propast?

Suočen sa Zarinim slomom, Toma predlaže jedino što mu se čini logičnim - otkriti cijelu istinu. On je potiče da na sudu ispriča što joj je Petar pokušao učiniti kobne noći. "Možda bi trebala reći što je Petar pokušao napraviti tebi one noći", savjetuje je, vjerujući da bi otkrivanje motiva moglo baciti novo svjetlo na slučaj i prikazati Petra ne kao žrtvu, već kao nasilnika.

Međutim, Zora se oštro protivi. Uvjerena je da bi takvo priznanje samo dodatno naštetilo njezinoj sestri. "To nam ništa ne koristi. To će nju samo još više uvaliti", očajno odgovara, rastrgana između želje da spasi Kate i straha da će je time gurnuti još dublje u propast. Njezin strah krije još mračniju tajnu. U trenutku najveće slabosti, Zora priznaje Tomi punu istinu koja nadilazi sve što se do sada znalo. "Ako ja kažem što je bilo s Petrom, znat će da smo mu sve tri presudile", otkriva mu, potvrđujući da su u Petrovu smrt bile upletene sve tri sestre. Tomu ovo priznanje ne šokira. Naprotiv, on opravdava njihov čin, podsjećajući Zoru da je Petar pokušao napastovati sestru svoje supruge prve bračne noći. "To je dovoljan razlog za ono što ste učinili. Imali ste puno pravo to napraviti", govori joj Toma, pružajući joj moralnu podršku, ali istovremeno shvaćajući težinu tajne koju sada dijele.

Obećanje jače od istine