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Divlje pčele

Zora vratila ključeve Filipu i odlučila uzeti život u svoje ruke

Nakon dugo razmišljanja, Zora je napokon odlučila prekinuti njihov odnos i posvetiti se vlastitom životu, ostavljajući prošlost iza sebe

RTL.hr
03.11.2026 20:30

Kraj toksične veze?

Filip je bio uvjeren da Zora zauvijek ostaje s njim, napominjući joj da "nema što više raditi u ovim rupama" i naglašavajući da je sada samo njegova. Međutim, Zora je imala potpuno drugačije planove za svoju budućnost.

Odlučno mu je vratila ključeve i jasno mu dala do znanja da je njihovoj priči došao kraj. "Gotovo je, Filipe. Ne želim te više vidjeti", poručila mu je hladno, odbijajući sve njegove daljnje pokušaje manipulacije.

Filipove teške uvrede

Suočen s neočekivanim odbijanjem i vraćenim ključevima, Filip nije mogao sakriti svoj bijes i nevjericu. Pokušao ju je poniziti i poljuljati njeno samopouzdanje iznimno oštrim riječima.

"Ti misliš da ćeš nešto napraviti bez mene u svom životu? Bez mene si nitko i ništa, jedna obična seljanka s ceste", odbrusio joj je Filip, duboko uvjeren da Zora nikada neće uspjeti sama.

Filip i Zora, Divlje pčele
Filip i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Spremnost na novi početak

Unatoč njegovim uvredama i zlobnim predviđanjima da će loše završiti, Zora se nije dala pokolebati. Odbila je njegove pokušaje da je zadrži i jasno pokazala da je u potpunosti spremna za novi životni put.

Njena hrabra odluka da se osamostali i izgradi vlastiti život bez Filipove kontrole predstavlja veliku prekretnicu za nju. Okrenula mu je leđa i odlučila dokazati svima, a ponajviše sebi, da može uspjeti oslanjajući se isključivo na vlastite snage.

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju Zorin sljedeći korak. Nove epizode donose odgovore na pitanje hoće li uspjeti ostvariti svoje snove i dokazati Filipu koliko je pogriješio.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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