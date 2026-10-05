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Divlje pčele

Zora zapjevala pred žirijem, a onda je uslijedio hladan tuš: 'Stoji tamo kao kip Majke Božje'

Zora je po prvi put stala pred žiri na pjevačkoj audiciji u uglednom zagrebačkom hotelu kako bi dobila priliku za večernji pjevački nastup. Uz veliku tremu i manjak iskustva, glavni oslonac u ovim ključnim trenucima bio joj je Marino

RTL
05.10.2026 21:15

Marino je Zoru primio pod svoje i odlučio joj pomoći u ostvarenju snova. Objasnio joj je da fini gosti s dubokim džepovima vole čuti strane pjesme pa ju je na brzinu podučio talijanskim stihovima.

Iako je priznala da je do tada pjevala samo lokalne pjesme iz rodnog kraja, Zora se hrabro upustila u učenje stranog teksta. Njezin trud bio je očit, a Marino je od samog početka bio uvjeren da će publika pasti na njezinu izvedbu.

Oštre kritike na račun izgleda

Audicija pred žirijem, u kojem su sjedili Neno i Lili, donijela je neočekivane izazove i prilično grube komentare. Članica žirija odmah je pokazala nezadovoljstvo Zorinim podrijetlom iz Vrela te njezinim skromnim scenskim nastupom.

Otvoreno ju je dočekala riječima da je "još jedna seljančura" te da se to na njoj osjeti na kilometre. Nije se zaustavila samo na njezinu nedostatku adekvatne scenske odjeće, već je oštro komentirala i manjak opuštenosti pred mikrofonom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Stoji tamo kao kip Majke Božje. Samo čekam da izvadi krunicu i da počne moliti", izjavila je bez zadrške jasno dajući do znanja što misli o neiskusnoj pjevačici.

Suočen s ovim grubim kritikama, Marino nije odustajao te je odlučno stao u njezinu obranu, naglašavajući žiriju da je izniman glas zapravo ono najvažnije. Uvjerio ih je da je Zora iznimno pametna i da će brzo naučiti kako se ponašati na pozornici, nakon čega su ipak popustili i pristali dati joj probnu priliku za nastup.

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