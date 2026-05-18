Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zora želi pobjeći sa sinom i ostaviti sve iza sebe

Nakon tajnog poroda daleko od očiju javnosti, Zora je, u naletu očaja i straha za budućnost svog djeteta, pokušala pobjeći i zauvijek nestati sa svojim novorođenim sinom

RTL.hr
18.05.2026 20:25

Zorin dramatičan bijeg spriječen je u zadnji čas, a detalji ove mučne noći otkrivaju dubinu boli i pritiska s kojim se suočava u seriji 'Divlje pčele'.

Pronađena sama i smrznuta u mraku

Drama je dosegnula vrhunac kada je Zora pronađena kako sjedi sama u hladnoj noći, čvrsto držeći svoje dijete. Potreseni prizorom, Ljuba i Stipan, koji su je pronašli jedva su je uspjeli dozvati. "Što sjediš tu, sama smrznuta?", čuli su se zabrinuti glasovi dok su je pokušavali nagovoriti da se vrati na sigurno i toplo. "Zore, ajmo u kući, hladno je vanka", molili su je, svjesni opasnosti kojoj izlaže i sebe i novorođenče.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je djelovala izgubljeno, a njezino je stanje jasno pokazivalo da je na rubu snaga. Dijete u njezinom krilu bilo je mirno, ali situacija je bila daleko od sigurne. Spas je stigao u posljednjem trenutku, zahvaljujući brzoj reakciji Stipana i Ljube, koji su je pronašli prije nego što je uspjela ostvariti svoj naum i nestati u tami. "Duša mi je skoro izletjela, srića da je ona došla, inače bi mogla skupa s djetetom u crnu noć", kasnije je prepričao jedan od sudionika potrage.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Htjela sam pobjeći s njim, nestati"

Kada je napokon bila na sigurnom, Zora je kroz suze priznala što ju je natjeralo na ovaj očajnički potez. "Htjela sam pobjeći s njim, nestati", izustila je slomljenim glasom.

Cijela situacija dio je složene obmane u kojoj obitelj Vukas vjeruje da je Cvita rodila sina, dok je prava majka Zora, čiji se porod odvio u tajnosti.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako je njezin pokušaj bijega spriječen, ova dramatična noć ostavila je dubok trag. Zora je vraćena kući, ali temeljni problem ostaje neriješen. Pitanje budućnosti njezinog sina i tajna koja prijeti razdorom dviju obitelji sada su napetiji nego ikad. Jedno je sigurno - Zorin očajnički čin jasan je pokazatelj da je spremna na sve kako bi zaštitila svoje dijete.

divlje pčele zora divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Dan koji će zauvijek promijeniti Vrilo! Mračna tajna sestara Runje konačno je otkrivena!

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma priznaje da Katarina stoji iza Petrove smrti, Cviti pripada dijete, Teodora dolazi do velikog otkrića

Ne gledamo ih često kao duo u seriji, ali ova fotka Vladimira Posaveca Tušeka i Jolande Tudor oduševila je publiku

Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

Pitali smo vas i odlučili ste: Evo kome bi dijete u 'Divljim pčelama' ipak trebalo pripasti

ANKETA Kako bi se trebao zvati Zorin sin u 'Divljim pčelama'?

Pročitaj na Net.hr
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Zgodni igrači Portugala pokazali isklesana tijela
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina