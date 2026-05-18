Zora želi pobjeći sa sinom i ostaviti sve iza sebe

Nakon tajnog poroda daleko od očiju javnosti, Zora je, u naletu očaja i straha za budućnost svog djeteta, pokušala pobjeći i zauvijek nestati sa svojim novorođenim sinom

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Zorin dramatičan bijeg spriječen je u zadnji čas, a detalji ove mučne noći otkrivaju dubinu boli i pritiska s kojim se suočava u seriji 'Divlje pčele'.

Pronađena sama i smrznuta u mraku

Drama je dosegnula vrhunac kada je Zora pronađena kako sjedi sama u hladnoj noći, čvrsto držeći svoje dijete. Potreseni prizorom, Ljuba i Stipan, koji su je pronašli jedva su je uspjeli dozvati. "Što sjediš tu, sama smrznuta?", čuli su se zabrinuti glasovi dok su je pokušavali nagovoriti da se vrati na sigurno i toplo. "Zore, ajmo u kući, hladno je vanka", molili su je, svjesni opasnosti kojoj izlaže i sebe i novorođenče.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je djelovala izgubljeno, a njezino je stanje jasno pokazivalo da je na rubu snaga. Dijete u njezinom krilu bilo je mirno, ali situacija je bila daleko od sigurne. Spas je stigao u posljednjem trenutku, zahvaljujući brzoj reakciji Stipana i Ljube, koji su je pronašli prije nego što je uspjela ostvariti svoj naum i nestati u tami. "Duša mi je skoro izletjela, srića da je ona došla, inače bi mogla skupa s djetetom u crnu noć", kasnije je prepričao jedan od sudionika potrage.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Htjela sam pobjeći s njim, nestati"

Kada je napokon bila na sigurnom, Zora je kroz suze priznala što ju je natjeralo na ovaj očajnički potez. "Htjela sam pobjeći s njim, nestati", izustila je slomljenim glasom. Cijela situacija dio je složene obmane u kojoj obitelj Vukas vjeruje da je Cvita rodila sina, dok je prava majka Zora, čiji se porod odvio u tajnosti.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL