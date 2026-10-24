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Divlje pčele

Zori se srušili snovi o glazbenoj karijeri! Škare joj otkrio što joj je Marino prešutio

Zora je na ulici srela producenta Škaru i napokon saznala gorku istinu koju joj je Marino skrivao

RTL.hr
24.10.2026 21:00

Pitanje o snimanju pjesama

Zora je iskoristila slučajan susret s producentom Škarom kako bi ga upitala kada će napokon krenuti snimati pjesme, uvjerena da oni i dalje rade na pisanju pjesama za ploču. Ostala je zatečena njegovom reakcijom kada joj je bez okolišanja rekao da je njezinom dečku već jasno dao do znanja da od ploče neće biti apsolutno ništa.

Kada ga je Zora šokirano upitala zašto odustaje kada je i sam rekao da lijepo pjeva, Škara je kao glavni razlog naveo njezin posao u Bellavisti. Zora ga je pokušala uvjeriti da je taj posao ne može definirati, no on je ostao pri svome.

"Vjerujem i kad se sazna, a takve stvari se uvijek saznaju, i kad to razvuče tebe, a i mene po novinama, ja s tim ne želim imati posla", objasnio joj je Škara, dodajući da jednostavno mora paziti na svoju reputaciju.

Bolno saznanje o lažima

Pokušavajući spasiti situaciju, Zora je spomenula kako joj je Marino rekao da su i druge pjevačice tako počele graditi karijeru. Producentove iduće riječi potpuno su je slomile i otvorile joj oči.

Zora Runje i Marino, Divlje pčele
Zora Runje i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

"Žao mi je, prodao ti je priču", rekao joj je Škare, dodavši kako mu je iskreno žao što je na takav način saznala istinu. Zora je tako napokon shvatila ono što joj je Marino cijelo vrijeme tajio.

Hoće li ovo šokantno saznanje zauvijek razoriti njezin odnos s Marinom? Što to sad znači za Zorinu budućnost?

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