Zori se srušili snovi o glazbenoj karijeri! Škare joj otkrio što joj je Marino prešutio

Zora je iskoristila slučajan susret s producentom Škarom kako bi ga upitala kada će napokon krenuti snimati pjesme, uvjerena da oni i dalje rade na pisanju pjesama za ploču. Ostala je zatečena njegovom reakcijom kada joj je bez okolišanja rekao da je njezinom dečku već jasno dao do znanja da od ploče neće biti apsolutno ništa.

Kada ga je Zora šokirano upitala zašto odustaje kada je i sam rekao da lijepo pjeva, Škara je kao glavni razlog naveo njezin posao u Bellavisti. Zora ga je pokušala uvjeriti da je taj posao ne može definirati, no on je ostao pri svome.

"Vjerujem i kad se sazna, a takve stvari se uvijek saznaju, i kad to razvuče tebe, a i mene po novinama, ja s tim ne želim imati posla", objasnio joj je Škara, dodajući da jednostavno mora paziti na svoju reputaciju.