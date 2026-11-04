Zorina tajna izašla na vidjelo: 'Prodala si se za ogrlicu i šaku dinara'

Taman kada se činilo da su Marino i Zora pronašli malo mira, među njima se ponovno pojavilo nepovjerenje. Jedno neugodno otkriće bilo je dovoljno da Marino počne sumnjati u sve što mu je Zora govorila i zapita se skriva li od njega još nešto

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Filipovo priznanje Marinu

Iako se Marino nadao da će on i Zora zajedno graditi budućnost, sve se srušilo kada mu je Filip otkrio mračnu tajnu. Naime, Marino je saznao da Zora spava s njim isključivo zbog novca, unatoč tome što je Marino mislio da Zora može sama platiti sve njihove troškove. Ovo saznanje duboko ga je povrijedilo i potaknulo na razmišljanje o tome s kim zapravo živi.

Novac ispod kreveta

Marino je počeo sumnjati u Zoru kada je primijetio da je unaprijed platila dvije stanarine. Sumnja ga je natjerala da pretraži njezine stvari. Zgrozio se kada je shvatio da Zora skriva novac u knjigama ispod kreveta, a kap koja je prelila čašu bio je pronalazak dijamantne ogrlice, koju joj je navodno poklonio Filip. "Kad zamislim da si bila s njim, muka mi dođe," priznao joj je Marino suočavajući je s otkrićem, "da si se bar zaljubila nego si se prodala za ogrlicu i šaku dinara."

icon-expand icon-close icon-close Marino je našao ogrlicu FOTO: RTL

Pitanja bez odgovora

Kad se Zora vratila kući, Marino ju je suočio s optužbama. Priznala mu je da je saznala kako od producenta Škare i glazbene ploče neće biti ništa pa je otišla Filipu jer su to jedina vrata koja su joj bila otvorena. Također, Zora je upozorila Marina da prestane živjeti u iluzijama, na što joj je Marino odgovorio: "Što se mene tiče, mogu živjeti na cesti. Samo mi je bitno da sam s tobom."

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL