Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zorino stanje sve više zabrinjava, otkrila kroz što prolazi: 'To je grijeh još veći od ovoga što si napravila'

Kroz iskren i bolan razgovor sa sestrom Katarinom, otkrivena je težina krivnje i mračnih misli koje je proganjaju, a Zorina ispovijest ostavila je mnoge bez daha i u strahu za njezinu budućnost

RTL.hr
10.04.2026 10:00

Čini se da Zoru progoni događaj iz prošlosti u 'Divljim pčelama' koji ne može ostaviti iza sebe. U povjerljivom razgovoru, ona priznaje Katarini kako neprestano proživljava svaki trenutak tog kobnog dana. "Svaki dan još razmišljam o tom danu i vrtim i vrtim svaki minut u glavi", povjerila se, opisujući osjećaj kao da je izgubila kontrolu nad samom sobom. "I dalje ne znam što mi se dogodilo, isto kao da je neki đava ušao u mene", rekla je slomljenim glasom.

Njezine riječi otkrivaju dubok osjećaj kajanja i gađenja prema vlastitim postupcima, a teret koji nosi postaje sve teži. Priznanje da se pokajala tek kad je saznala da je trudna dodatno naglašava unutarnji konflikt s kojim se suočava, gdje novi život u njoj istovremeno predstavlja i spas i bolan podsjetnik na pogrešku.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Borba s mislima o najgorem

Razgovor je dosegnuo vrhunac kada je Zora otkrila koliko su njezine misli postale suicidalne. Priznala je da je samo trudnoća sprječava da digne ruku na sebe. "I već bi se bila bacila u Cetinu da u meni ne kuca drugo srce", šokirala je Katarinu, ali i gledatelje.

Njezina borba poprimila je još mračnije tonove kada je izgovorila zastrašujuću molitvu. Opisala je kako se svakodnevno moli Bogu da joj, nakon što rodi dijete i čuje njegov plač, "iste sekunde uzme dah". Ta izjava nije samo pokazatelj duboke depresije, već i potpunog gubitka nade i želje za životom.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina je, užasnuta onim što čuje, pokušala urazumiti sestru, preklinjući je da takve stvari ne izgovara. "To je grijeh još veći od ovoga što si napravila", upozorila ju je, pokušavajući je podsjetiti na moralne i duhovne posljedice takvog čina. Njezine riječi bile su vapaj sestre koja očajnički pokušava spasiti onu koju voli iz ponora beznađa.

Ova teška i emotivna scena ostavlja otvoreno pitanje Zorine sudbine. Dok se bori s demonima prošlosti i teretom budućnosti, podrška bližnjih bit će ključna. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li Zora uspjeti pronaći snagu za život, ne samo radi djeteta koje nosi, već i radi sebe same.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Ponovno zajedno? Cvita i Nikola ujedinjeni u tajnoj misiji protiv Ante Vukasa

Kako će ova dinamika utjecati na sve dalje? Odnos Rajke i Mirjane puca

Otkriven Vukasov plan za otetu Vjericu: 'Nestat ćeš, nećeš vidjeti sud'

Ovako započinje dan na setu 'Divljih pčela': Sve je spremno za nove preokrete

Cvita i Nikola imaju zajedničku misiju, a Marko otkriva ocu da će se ženiti

Rajkine riječi dovele Teodoru do suza i teške odluke: 'Žena si kojoj je ljubav pomutila razum'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom