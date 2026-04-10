Zorino stanje sve više zabrinjava, otkrila kroz što prolazi: 'To je grijeh još veći od ovoga što si napravila'

Kroz iskren i bolan razgovor sa sestrom Katarinom, otkrivena je težina krivnje i mračnih misli koje je proganjaju, a Zorina ispovijest ostavila je mnoge bez daha i u strahu za njezinu budućnost

icon-close

Čini se da Zoru progoni događaj iz prošlosti u 'Divljim pčelama' koji ne može ostaviti iza sebe. U povjerljivom razgovoru, ona priznaje Katarini kako neprestano proživljava svaki trenutak tog kobnog dana. "Svaki dan još razmišljam o tom danu i vrtim i vrtim svaki minut u glavi", povjerila se, opisujući osjećaj kao da je izgubila kontrolu nad samom sobom. "I dalje ne znam što mi se dogodilo, isto kao da je neki đava ušao u mene", rekla je slomljenim glasom. Njezine riječi otkrivaju dubok osjećaj kajanja i gađenja prema vlastitim postupcima, a teret koji nosi postaje sve teži. Priznanje da se pokajala tek kad je saznala da je trudna dodatno naglašava unutarnji konflikt s kojim se suočava, gdje novi život u njoj istovremeno predstavlja i spas i bolan podsjetnik na pogrešku.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Borba s mislima o najgorem

Razgovor je dosegnuo vrhunac kada je Zora otkrila koliko su njezine misli postale suicidalne. Priznala je da je samo trudnoća sprječava da digne ruku na sebe. "I već bi se bila bacila u Cetinu da u meni ne kuca drugo srce", šokirala je Katarinu, ali i gledatelje. Njezina borba poprimila je još mračnije tonove kada je izgovorila zastrašujuću molitvu. Opisala je kako se svakodnevno moli Bogu da joj, nakon što rodi dijete i čuje njegov plač, "iste sekunde uzme dah". Ta izjava nije samo pokazatelj duboke depresije, već i potpunog gubitka nade i želje za životom.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina je, užasnuta onim što čuje, pokušala urazumiti sestru, preklinjući je da takve stvari ne izgovara. "To je grijeh još veći od ovoga što si napravila", upozorila ju je, pokušavajući je podsjetiti na moralne i duhovne posljedice takvog čina. Njezine riječi bile su vapaj sestre koja očajnički pokušava spasiti onu koju voli iz ponora beznađa. Ova teška i emotivna scena ostavlja otvoreno pitanje Zorine sudbine. Dok se bori s demonima prošlosti i teretom budućnosti, podrška bližnjih bit će ključna. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li Zora uspjeti pronaći snagu za život, ne samo radi djeteta koje nosi, već i radi sebe same.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL