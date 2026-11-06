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Divlje pčele

Žuvela donosi vijesti: Krneta u panici zbog generala Carevića

Upravitelj zatvora Krneta našao se u naizgled bezizlaznoj situaciji. Inspektor Žuvela donosi mu vijest da je Katarina Runje uhvaćena i leži u bolnici, a jedan neočekivani detalj o cijelom događaju mogao bi ga stajati svega

RTL.hr
06.11.2026 14:30

Krneta traži kontrolu

Krneta je uvjeren da situaciju i dalje drži u svojim rukama, unatoč kaosu koji je nastao bijegom zatvorenica. Kada mu Žuvela otkrije da je Katarina Runje uhvaćena i prebačena u splitsku bolnicu u kritičnom stanju, Krneta odmah pokušava preuzeti kontrolu nad istragom.

"Ja znam s Runje, Mađar je neiskusan", tvrdio je Krneta, jasno pokazujući strah da bi Katarina mogla progovoriti o svemu što se događalo unutar zatvorskih zidova. Inzistirao je na tome da on bude taj koji će je ispitati, nadajući se da će je uspjeti ušutkati.

Fatalna pogreška

No, Žuvela ga ubrzo spušta na zemlju, jasno mu dajući do znanja da uopće ne shvaća ozbiljnost situacije u kojoj se našao. Umjesto da mu prepusti slučaj, inspektor mu otkriva ključan detalj s mjesta pucnjave.

General Carević i kćer, Divlje pčele
General Carević i kćer, Divlje pčele FOTO: RTL

Djevojka koju je Katarina spasila na cesti, riskirajući pritom vlastiti život, nije bilo tko. Riječ je o kćeri moćnog generala Carevića, što u potpunosti mijenja pravila igre i pretvara Katarinu od obične bjegunice u potencijalnu heroinu.

Nema spasa za upravitelja

Čuvši to ime, Krneta je potpuno problijedio. Žuvela mu je hladnokrvno objasnio da, ako Katarina preživi i izvuče se zbog svog nevjerojatnog čina, nema te sile na svijetu koja će spasiti upravitelja od posljedica koje slijede. 

Lazar i Aldo, Divlje pčele
Lazar i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok oni raspravljaju, ostaje visjeti u zraku glavno pitanje: hoće li Katarina preživjeti i postati Krnetina najveća noćna mora?

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