Žuvela donosi vijesti: Krneta u panici zbog generala Carevića

Krneta je uvjeren da situaciju i dalje drži u svojim rukama, unatoč kaosu koji je nastao bijegom zatvorenica. Kada mu Žuvela otkrije da je Katarina Runje uhvaćena i prebačena u splitsku bolnicu u kritičnom stanju, Krneta odmah pokušava preuzeti kontrolu nad istragom.

"Ja znam s Runje, Mađar je neiskusan", tvrdio je Krneta, jasno pokazujući strah da bi Katarina mogla progovoriti o svemu što se događalo unutar zatvorskih zidova. Inzistirao je na tome da on bude taj koji će je ispitati, nadajući se da će je uspjeti ušutkati.